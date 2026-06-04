Штраф за брызговики в 2026 году: когда инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать — что важно знать водителю

4 июня 2026, 08:18
Когда отсутствие брызговиков на авто грозит штрафом: нюансы закона и риски
Когда отсутствие брызговиков на авто грозит штрафом: нюансы закона и риски
Владельцы автомобилей часто не придают значения брызговикам, хотя их отсутствие может привести к штрафу и неприятным последствиям. Разбираемся, в каких случаях инспекторы ГИБДД обращают внимание на этот элемент и почему его отсутствие может стать проблемой именно сейчас.
Брызговики — деталь, о которой многие водители вспоминают только тогда, когда она уже отсутствует. Между тем именно этот элемент способен не только защитить других участников движения от грязи и камней, но и уберечь самого владельца от штрафа. В условиях российских дорог и климата вопрос наличия брызговиков становится особенно актуальным.
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, если брызговики предусмотрены заводской конструкцией автомобиля, их отсутствие считается нарушением. В ПДД термин «брызговики» не встречается, однако инспекторы ГИБДД руководствуются ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ — эксплуатация транспортного средства с неисправностями, при которых движение запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Сумма не критична, но получить такой штраф можно буквально на ровном месте.
Особое внимание к брызговикам инспекторы проявляют в дождливую и слякотную погоду. Именно тогда из-под колёс летят грязь и вода, создавая угрозу для других водителей. Проверка наличия брызговиков часто идёт «в нагрузку» к другим нарушениям: трещина на лобовом стекле, изношенные шины или неработающая фара. Кроме того, во время технических рейдов сотрудники ГИБДД могут останавливать автомобили и тщательно осматривать каждую деталь, включая брызговики. В сухую погоду вероятность штрафа ниже, но полностью исключать её не стоит — всё зависит от ситуации и настроя инспектора.
При сезонной смене шин или установке нестандартных дисков стоит обязательно проверить, чтобы брызговики по-прежнему выполняли свою функцию — прикрывали часть протектора и задерживали грязь, влагу и снег. Универсальные брызговики подходят не ко всем моделям, поэтому лучше выбирать оригинальные или сертифицированные аналоги. Неправильная установка может привести к тому, что брызговик оторвётся на ходу, застрянет в колесе или подвеске, а это уже риск повреждения автомобиля и даже аварии.
Резиновые брызговики обычно служат дольше пластиковых, особенно на российских дорогах. Самодельные варианты часто не выдерживают нагрузок и могут стать причиной дополнительных проблем. Важно помнить: если элемент предусмотрен конструкцией, его отсутствие — формальное нарушение. Как показывает практика, штраф за брызговики легко получить вместе с другими санкциями, особенно если автомобиль вызывает у инспектора подозрение по состоянию.
В итоге, брызговики — это не просто кусок резины за колесом, а важный элемент безопасности и уважения к другим участникам движения. Их отсутствие редко становится причиной отдельной остановки, но при комплексной проверке или в плохую погоду инспекторы могут обратить на это внимание. Установка новых брызговиков обойдётся дешевле, чем штраф, а чистые стёкла соседей по потоку и спокойствие на дороге — приятный дополнительный бонус.
Интересно, что в истории отечественного автопрома встречались и более необычные решения, связанные с защитой кузова и колёсных арок. Например, в 1960-х инженеры НАМИ разработали переднеприводный «Запорожец» с инновационной подвеской, который так и не попал в серию, но повлиял на развитие отрасли. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о советских прототипах и их влиянии на автопром.
Похожие материалы
-
04.06.2026, 06:19
ВАЗ-2191: лифтбек с клиренсом кроссовера и простым обслуживанием
LADA Granta Active Cross - это лифтбек с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом, который способен конкурировать с кроссоверами в условиях российских дорог. Узнайте, чем он отличается и сколько стоит сегодня.Читать далее
-
03.06.2026, 20:18
Безопасность кроссоверов и внедорожников: почему размер не всегда решает
Кроссоверы и внедорожники воспринимаются как более безопасные из-за габаритов и высокой посадки, но статистика и исследования показывают: в ряде ситуаций они уступают седанам. Разбираемся, где скрыты настоящие риски и почему важно учитывать не только ощущения за рулем.Читать далее
-
03.06.2026, 20:13
Права на электросамокат: когда они обязательны и что изменилось в 2026 году
В 2026 году правила для электросамокатов стали строже: теперь права требуются не только по мощности, но и по скорости. Разделение на игрушки и транспортные средства влияет на маршруты, штрафы и даже возраст допуска. Разбираемся, что важно знать владельцам и пользователям.Читать далее
-
03.06.2026, 20:00
Пять ошибок водителей, которые приводят к дорогому ремонту и потере машины
Многие водители совершают одни и те же ошибки, которые приводят к серьезным поломкам и огромным тратам на ремонт. В материале - пять типичных промахов, которые могут обернуться настоящей катастрофой для вашего автомобиля. Почему важно знать об этом именно сейчас - читайте далее.Читать далее
-
03.06.2026, 19:32
Зеркальные права: как распознать и чем грозит использование чужого удостоверения
В России участились случаи использования так называемых зеркальных водительских прав - документов, которые внешне неотличимы от настоящих, но содержат чужие данные. Разбираемся, как их распознать, почему это опасно и какие последствия ждут тех, кто решится на такой шаг.Читать далее
-
03.06.2026, 18:34
Три метода очистки клапанов двигателя: как избавиться от нагара и продлить ресурс
Загрязнение клапанов двигателя - частая причина снижения мощности и роста расхода масла. В материале - три рабочих способа очистки, признаки проблем и объяснение, почему профилактика важна для долгой службы мотора. Практические советы для тех, кто не хочет столкнуться с дорогим ремонтом.Читать далее
-
03.06.2026, 18:30
Как летом правильно использовать прицеп к легковому автомобилю для безопасности
С наступлением лета прицепы к легковым автомобилям становятся особенно востребованными, но неправильная загрузка может привести к серьезным последствиям. Разбираемся, как избежать ошибок и сделать поездку безопасной.Читать далее
-
03.06.2026, 17:43
Сколько реально стоит проехать 100 км на бензине, газе, дизеле и электричестве в 2026 году
В 2026 году расходы на топливо и электричество для автомобилей в России заметно изменились. Мы сравнили реальные траты на 100 км для бензина, дизеля, пропан-бутана, метана и электромобилей, чтобы понять, что выгоднее сегодня и почему это важно для водителей.Читать далее
-
03.06.2026, 17:39
Чем опасна привычка заправляться на одной АЗС: реальные риски для двигателя
Эксперты предупреждают: заправка на одной и той же АЗС может привести к серьезным поломкам двигателя и топливной системы. Почему важно менять привычки и как избежать дорогостоящего ремонта - в нашем материале.Читать далее
-
03.06.2026, 17:13
Лучшие автомобили для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник
Поездки на дачу порой превращаются в испытание для автомобиля. Не каждый справится с лужами, ямами и рыхлой дорогой. Эксперты выделяют ключевые параметры, которые помогут выбрать подходящую модель для российских условий.Читать далее
Похожие материалы
-
04.06.2026, 06:19
ВАЗ-2191: лифтбек с клиренсом кроссовера и простым обслуживанием
LADA Granta Active Cross - это лифтбек с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом, который способен конкурировать с кроссоверами в условиях российских дорог. Узнайте, чем он отличается и сколько стоит сегодня.Читать далее
-
03.06.2026, 20:18
Безопасность кроссоверов и внедорожников: почему размер не всегда решает
Кроссоверы и внедорожники воспринимаются как более безопасные из-за габаритов и высокой посадки, но статистика и исследования показывают: в ряде ситуаций они уступают седанам. Разбираемся, где скрыты настоящие риски и почему важно учитывать не только ощущения за рулем.Читать далее
-
03.06.2026, 20:13
Права на электросамокат: когда они обязательны и что изменилось в 2026 году
В 2026 году правила для электросамокатов стали строже: теперь права требуются не только по мощности, но и по скорости. Разделение на игрушки и транспортные средства влияет на маршруты, штрафы и даже возраст допуска. Разбираемся, что важно знать владельцам и пользователям.Читать далее
-
03.06.2026, 20:00
Пять ошибок водителей, которые приводят к дорогому ремонту и потере машины
Многие водители совершают одни и те же ошибки, которые приводят к серьезным поломкам и огромным тратам на ремонт. В материале - пять типичных промахов, которые могут обернуться настоящей катастрофой для вашего автомобиля. Почему важно знать об этом именно сейчас - читайте далее.Читать далее
-
03.06.2026, 19:32
Зеркальные права: как распознать и чем грозит использование чужого удостоверения
В России участились случаи использования так называемых зеркальных водительских прав - документов, которые внешне неотличимы от настоящих, но содержат чужие данные. Разбираемся, как их распознать, почему это опасно и какие последствия ждут тех, кто решится на такой шаг.Читать далее
-
03.06.2026, 18:34
Три метода очистки клапанов двигателя: как избавиться от нагара и продлить ресурс
Загрязнение клапанов двигателя - частая причина снижения мощности и роста расхода масла. В материале - три рабочих способа очистки, признаки проблем и объяснение, почему профилактика важна для долгой службы мотора. Практические советы для тех, кто не хочет столкнуться с дорогим ремонтом.Читать далее
-
03.06.2026, 18:30
Как летом правильно использовать прицеп к легковому автомобилю для безопасности
С наступлением лета прицепы к легковым автомобилям становятся особенно востребованными, но неправильная загрузка может привести к серьезным последствиям. Разбираемся, как избежать ошибок и сделать поездку безопасной.Читать далее
-
03.06.2026, 17:43
Сколько реально стоит проехать 100 км на бензине, газе, дизеле и электричестве в 2026 году
В 2026 году расходы на топливо и электричество для автомобилей в России заметно изменились. Мы сравнили реальные траты на 100 км для бензина, дизеля, пропан-бутана, метана и электромобилей, чтобы понять, что выгоднее сегодня и почему это важно для водителей.Читать далее
-
03.06.2026, 17:39
Чем опасна привычка заправляться на одной АЗС: реальные риски для двигателя
Эксперты предупреждают: заправка на одной и той же АЗС может привести к серьезным поломкам двигателя и топливной системы. Почему важно менять привычки и как избежать дорогостоящего ремонта - в нашем материале.Читать далее
-
03.06.2026, 17:13
Лучшие автомобили для дачи: высокий клиренс, полный привод и вместительный багажник
Поездки на дачу порой превращаются в испытание для автомобиля. Не каждый справится с лужами, ямами и рыхлой дорогой. Эксперты выделяют ключевые параметры, которые помогут выбрать подходящую модель для российских условий.Читать далее