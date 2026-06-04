Штраф за брызговики в 2026 году: когда инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать — что важно знать водителю

Когда отсутствие брызговиков на авто грозит штрафом: нюансы закона и риски

Владельцы автомобилей часто не придают значения брызговикам, хотя их отсутствие может привести к штрафу и неприятным последствиям. Разбираемся, в каких случаях инспекторы ГИБДД обращают внимание на этот элемент и почему его отсутствие может стать проблемой именно сейчас.

Владельцы автомобилей часто не придают значения брызговикам, хотя их отсутствие может привести к штрафу и неприятным последствиям. Разбираемся, в каких случаях инспекторы ГИБДД обращают внимание на этот элемент и почему его отсутствие может стать проблемой именно сейчас.

Брызговики — деталь, о которой многие водители вспоминают только тогда, когда она уже отсутствует. Между тем именно этот элемент способен не только защитить других участников движения от грязи и камней, но и уберечь самого владельца от штрафа. В условиях российских дорог и климата вопрос наличия брызговиков становится особенно актуальным.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, если брызговики предусмотрены заводской конструкцией автомобиля, их отсутствие считается нарушением. В ПДД термин «брызговики» не встречается, однако инспекторы ГИБДД руководствуются ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ — эксплуатация транспортного средства с неисправностями, при которых движение запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Сумма не критична, но получить такой штраф можно буквально на ровном месте.

Особое внимание к брызговикам инспекторы проявляют в дождливую и слякотную погоду. Именно тогда из-под колёс летят грязь и вода, создавая угрозу для других водителей. Проверка наличия брызговиков часто идёт «в нагрузку» к другим нарушениям: трещина на лобовом стекле, изношенные шины или неработающая фара. Кроме того, во время технических рейдов сотрудники ГИБДД могут останавливать автомобили и тщательно осматривать каждую деталь, включая брызговики. В сухую погоду вероятность штрафа ниже, но полностью исключать её не стоит — всё зависит от ситуации и настроя инспектора.

При сезонной смене шин или установке нестандартных дисков стоит обязательно проверить, чтобы брызговики по-прежнему выполняли свою функцию — прикрывали часть протектора и задерживали грязь, влагу и снег. Универсальные брызговики подходят не ко всем моделям, поэтому лучше выбирать оригинальные или сертифицированные аналоги. Неправильная установка может привести к тому, что брызговик оторвётся на ходу, застрянет в колесе или подвеске, а это уже риск повреждения автомобиля и даже аварии.

Резиновые брызговики обычно служат дольше пластиковых, особенно на российских дорогах. Самодельные варианты часто не выдерживают нагрузок и могут стать причиной дополнительных проблем. Важно помнить: если элемент предусмотрен конструкцией, его отсутствие — формальное нарушение. Как показывает практика, штраф за брызговики легко получить вместе с другими санкциями, особенно если автомобиль вызывает у инспектора подозрение по состоянию.

В итоге, брызговики — это не просто кусок резины за колесом, а важный элемент безопасности и уважения к другим участникам движения. Их отсутствие редко становится причиной отдельной остановки, но при комплексной проверке или в плохую погоду инспекторы могут обратить на это внимание. Установка новых брызговиков обойдётся дешевле, чем штраф, а чистые стёкла соседей по потоку и спокойствие на дороге — приятный дополнительный бонус.

Интересно, что в истории отечественного автопрома встречались и более необычные решения, связанные с защитой кузова и колёсных арок. Например, в 1960-х инженеры НАМИ разработали переднеприводный «Запорожец» с инновационной подвеской, который так и не попал в серию, но повлиял на развитие отрасли. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о советских прототипах и их влиянии на автопром.