Почему пересечение белой линии — не нарушение, а желтой грозит штраф до 4500 рублей

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 11:10

Когда пересечение линии у обочины — не нарушение: разбор по цветам разметки

Когда пересечение линии у обочины — не нарушение: разбор по цветам разметки

Почему пересечение белой линии — не нарушение, а желтой грозит штраф до 4500 рублей

Когда пересечение линии у обочины — не нарушение: разбор по цветам разметки

Белую разметку 1.2 у края проезжей части можно пересечь при остановке или съезде на прилегающую территорию, но езда по обочине обходится в 2250 рублей. Желтая линия 1.4 запрещает остановку; исключение - вынужденная ситуация.

Белую разметку 1.2 у края проезжей части можно пересечь при остановке или съезде на прилегающую территорию, но езда по обочине обходится в 2250 рублей. Желтая линия 1.4 запрещает остановку; исключение - вынужденная ситуация.

Современные дорожные камеры фиксируют не только превышение скорости и проезд на красный свет, но и менее очевидные нарушения — например, движение по обочине или остановку в неположенном месте. Однако далеко не каждое пересечение линии у края проезжей части автоматически становится нарушением: многое зависит от цвета разметки и цели маневра. Разберем, в каких случаях пересечение белой или желтой линии допустимо, а когда водителю грозит штраф до 4500 рублей.

Белая линия 1.2 обозначает границу проезжей части. Ее разрешено пересекать, останавливаться или припарковаться на обочине, если при этом не действуют другие запрещающие знаки. Допустим и выезд на прилегающую территорию, например, во двор или на парковку. В таких случаях пересечение линии необходимо для маневра.

Разрешение касается только пересечения разметки. Оно не обеспечивает продолжения движения по обочине: за такую ​​езду предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 1 ст. 12.15 КоАП РФ со штрафом 2250 рублей. Нарушение может быть подтверждено дорожными камерами.

С желтой сплошной 1.4 правило иное. Она запрещает остановку в зоне своего действия, поэтому пересекать ее для обычной остановки или стоянки нельзя. Исключение – вынужденная остановка, например, из-за поломки или ДТП.

За нарушение запрета остановки в зоне желтой линии предусмотрен штраф 2250 рублей по ч. 2 ст. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. В Москве и Санкт-Петербурге общая сумма составляет 4500 рублей по ч. 5 той же статьи. Установления между предупреждением и штрафом за другие нарушения ПДД разбирали в материалах о санкциях .

Таким образом, ключевым при оценке маневра остается цель пересечения разметки. Белую линию 1.2 можно пересечь для остановки или съезда с дороги на прилегающую территорию, однако использовать ее для движения по обочине запрещено — за это грозит штраф 2250 рублей. Желтая сплошная 1.4, в свою очередь, запрещает остановку в зоне своего действия, и единственное исключение здесь — вынужденная остановка, например из-за поломки или ДТП. Поэтому перед маневром у края проезжей части водителю стоит соотнести цвет разметки с намерением: это поможет избежать штрафа, который в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 4500 рублей.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Омск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться