Почему пересечение белой линии — не нарушение, а желтой грозит штраф до 4500 рублей

9 ноября 2026, 11:10
Когда пересечение линии у обочины — не нарушение: разбор по цветам разметки
Когда пересечение линии у обочины — не нарушение: разбор по цветам разметки
Белую разметку 1.2 у края проезжей части можно пересечь при остановке или съезде на прилегающую территорию, но езда по обочине обходится в 2250 рублей. Желтая линия 1.4 запрещает остановку; исключение - вынужденная ситуация.
Современные дорожные камеры фиксируют не только превышение скорости и проезд на красный свет, но и менее очевидные нарушения — например, движение по обочине или остановку в неположенном месте. Однако далеко не каждое пересечение линии у края проезжей части автоматически становится нарушением: многое зависит от цвета разметки и цели маневра. Разберем, в каких случаях пересечение белой или желтой линии допустимо, а когда водителю грозит штраф до 4500 рублей.
Белая линия 1.2 обозначает границу проезжей части. Ее разрешено пересекать, останавливаться или припарковаться на обочине, если при этом не действуют другие запрещающие знаки. Допустим и выезд на прилегающую территорию, например, во двор или на парковку. В таких случаях пересечение линии необходимо для маневра.
Разрешение касается только пересечения разметки. Оно не обеспечивает продолжения движения по обочине: за такую езду предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 1 ст. 12.15 КоАП РФ со штрафом 2250 рублей. Нарушение может быть подтверждено дорожными камерами.
С желтой сплошной 1.4 правило иное. Она запрещает остановку в зоне своего действия, поэтому пересекать ее для обычной остановки или стоянки нельзя. Исключение – вынужденная остановка, например, из-за поломки или ДТП.
За нарушение запрета остановки в зоне желтой линии предусмотрен штраф 2250 рублей по ч. 2 ст. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. В Москве и Санкт-Петербурге общая сумма составляет 4500 рублей по ч. 5 той же статьи. Установления между предупреждением и штрафом за другие нарушения ПДД разбирали в материалах о санкциях .
Таким образом, ключевым при оценке маневра остается цель пересечения разметки. Белую линию 1.2 можно пересечь для остановки или съезда с дороги на прилегающую территорию, однако использовать ее для движения по обочине запрещено — за это грозит штраф 2250 рублей. Желтая сплошная 1.4, в свою очередь, запрещает остановку в зоне своего действия, и единственное исключение здесь — вынужденная остановка, например из-за поломки или ДТП. Поэтому перед маневром у края проезжей части водителю стоит соотнести цвет разметки с намерением: это поможет избежать штрафа, который в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 4500 рублей.
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