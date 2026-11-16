Межсезонье под прицелом камер: водителям напомнили правила действия знаков скорости

16 ноября 2026, 14:57
Водителям напомнили, как правильно определять границы зоны действия знаков ограничения скорости
Водителям напомнили, как правильно определять границы зоны действия знаков ограничения скорости
Почему водители чаще ошибаются с ограничением скорости на въезде в населенный пункт и как не получить штраф с камеры — разбор знаков, лимитов и типичных ошибок в межсезонье.
С наступлением поздней осени и первых заморозков водители все чаще сталкиваются с автоматическими камерами фиксации нарушений на въездах в населенные пункты. Как показывает практика, значительная часть штрафов за превышение скорости связана не с намеренным лихачеством, а с ошибочным представлением автомобилистов о том, где заканчивается действие того или иного дорожного знака. Об этом стоит помнить перед каждой поездкой в короткий световой день и на скользкой дороге.
Одна из самых распространенных ошибок — неверное определение момента, когда ограничение скорости перестает действовать. Многие водители ориентируются на визуальные ориентиры: окончание опасного поворота, выезд с парковки или заправки. Однако, как поясняют специалисты, выезд с прилегающей территории — будь то двор, парковка торгового центра или АЗС — не является перекрестком и не отменяет установленный ранее скоростной режим. Знак продолжает действовать до настоящего перекрестка, знака «Конец зоны ограничения» или до расстояния, указанного на табличке «Зона действия».
Отдельного внимания заслуживает въезд в населенный пункт. Белый знак с названием города или поселка автоматически меняет общий скоростной режим: для легковых автомобилей начинает действовать ограничение в 60 км/ч. При этом прежний знак, например 90 км/ч, не дает права сохранять такую скорость после въезда.
Камера, установленная на въезде, может зафиксировать нарушение еще до того, как водитель успеет привыкнуть к новому режиму. На выезде перечеркнутый знак возвращает загородные лимиты — 90 км/ч на обычной дороге и 110 км/ч на автомагистрали, однако отдельное ограничение, введенное до населенного пункта, может сохраняться, если не было перекрестка или знака конца зоны.
Важно помнить и о базовых ограничениях, которые действуют при отсутствии отдельных знаков: 60 км/ч в населенных пунктах, 90 км/ч за городом и 110 км/ч на автомагистралях. Для грузовиков, автобусов и автомобилей с прицепом могут предусматриваться меньшие значения. Во дворах и жилых зонах действует особый лимит — 20 км/ч. При этом так называемый «нештрафуемый» порог в 20 км/ч не означает, что можно ехать быстрее установленного ограничения: формально превышение начинается уже с первого километра в час, но ответственность наступает при превышении более чем на 20 км/ч. В межсезонье, когда дорога может неожиданно покрыться ледяной коркой, лучше держать скорость ниже разрешенной, чем полагаться на формальный порог.
Камеры фиксации работают автоматически: они бывают стационарными, переносными и устанавливаются в автомобилях ГИБДД. При автоматической фиксации нарушения водителю, как правило, назначается штраф, тогда как лишение прав возможно только по решению инспектора, который лично измерял скорость и оформлял протокол. Поэтому получившим «письмо счастья» чаще приходится иметь дело именно со штрафом.
Юристы и эксперты по безопасности дорожного движения советуют придерживаться простого правила: прежде чем прибавить газ, убедитесь, что действие ограничения действительно закончилось. Надежнее всего считать знак действующим до тех пор, пока не встретился понятный способ его отмены — настоящий перекресток, знак конца зоны ограничения или табличка с указанием расстояния. Выезды со двора и заправки к таким основаниям не относятся.
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