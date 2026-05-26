Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 09:49

Главные нюансы ПДД 2026 года и как камеры фиксируют проезд на желтый - советы для водителей

В 2026 году правила проезда на желтый сигнал светофора стали строже, а камеры - умнее. Верховный суд дал новые разъяснения, но споров меньше не стало. Разбираемся, как избежать штрафа и что важно знать каждому водителю.

В 2026 году ситуация с проездом на жёлтый сигнал светофора остаётся одной из самых обсуждаемых среди российских водителей. Новые технологии фиксации и свежие рекомендации Верховного суда РФ изменили подход к рассмотрению таких дел. Теперь даже привычное решение «проскочить» на мигающий зелёный может обернуться серьёзными последствиями.

По действующим ПДД, жёлтый сигнал — это не просто предупреждение, а чёткий запрет на движение. Исключение — если остановка невозможна без экстренного торможения, которое может создать аварийную ситуацию. В реальности же дорожная обстановка часто далека от идеала: пробки, неожиданные маневры других участников движения, неисправности светофоров. Всё это усложняет принятие решения за секунду до перекрёстка.

Важное значение имеет постоянный и мигающий жёлтый цвет. Если горит постоянно — движение запрещено, за исключением случаев, когда вы уже въехали на перекрёсток на зелёный сигнал. Мигающий жёлтый обычно означает, что светофор не работает в штатном режиме, и перекрёсток становится нерегулируемым. В этом случае нужно соблюдать правила приоритета и уделять особое внимание пешеходам. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ночной режим мигающего жёлтого — обычное явление, но именно здесь чаще всего совершаются ошибки и выписываются штрафы.

С 2026 года на дорогах работают «умные» камеры, которые анализируют не только факт проезда, но и скорость, расстояние до стоп-линии, а также манёвры водителя. Если система считает, что водитель мог остановиться без риска, штраф в 1500 рублей по статье 12.12 КоАП практически гарантирован. Повторное нарушение в течение года грозит уже 7500 рублями или даже лишением прав на несколько месяцев. По данным ГИБДД, за первые месяцы 2026 года количество штрафов за проезд на жёлтый сигнал выросло на 20%, особенно в мегаполисах.

Верховный суд РФ дал чёткие указания: жёлтый — запрещающий сигнал, но с оговорками. Если водитель въехал на перекрёсток на разрешающий сигнал, он сохраняет приоритет, даже если свет поменяется на жёлтый. Однако попытка ускориться, чтобы «проскочить», считается нарушением. В одном из дел суд оправдал водителя, завершившего манёвр на жёлтый, а в другом — оставил штраф в силе, когда доказательств невозможности остановки не было. Решения зависят от скорости, деталей дистанции и наличия видеозаписи.

Реальные истории представляют собой уникальную практику. В Москве водитель получил штраф за проезд на жёлтый при скорости 60 км/ч за 20 метров до стоп-линии — суд встал на сторону инспекторов. В Петербурге камера зафиксировала нарушение при мигающем жёлтом ночью, хотя водитель был уверен, что движение разрешено. В Екатеринбурге штраф за выезд за стоп-линию оказался более суровым, чем за запрещающий сигнал. В Казани видеорегистратор помог оспорить штраф, доказав, что экстренное торможение было бы опасно. В Новосибирске водитель смог отменить штраф, доказав, что смена сигнала произошла уже после въезда на перекрёсток. Эти случаи подтверждают: без доказательств шансы минимальны, но с ними — вполне реальны.

Пешеходы часто становятся причиной спорных ситуаций: неожиданный выход на «зебру» вынуждает водителя выбирать между резким торможением и проездом на жёлтый. Камеры не всегда фиксируют такие тонкости, и штраф приходит автоматически. В регионах, где светофоры работают медленнее, аварий тем не менее меньше, но в мегаполисах проблема остаётся актуальной.

По статистике ГИБДД, нарушения, связанные с сигналами светофора, составляют около 15% всех фиксаций камерами в 2026 году. Рост числа штрафов связан не только с ужесточением правил, но и с внедрением новых технологий. Кстати, если интересует, как ГИБДД реагирует на слухи о резком росте штрафов, стоит обратить внимание на разбор официальных комментариев по этой теме .

