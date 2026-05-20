Плохой протектор ведет к штрафу и аварии - как правильно проверить и не попасть на деньги

20 мая 2026, 09:01
Когда профили шин становятся опасными: штрафы, риски и реальные тесты
Мало кто знает, что минимальная глубина протектора - не гарантия безопасности. Эксперты объяснили, почему даже новые шины могут подвести, а штрафы за изношенные покрышки растут. Что грозит водителю и как не потерять страховку - рассказываем, когда стоит менять резину и как не ошибиться при проверке.
В России тысячи водителей ежедневно рискуют не только кошельком, но и жизнью из-за изношенных шин. Закон требует минимум 1,6 мм глубины протектора, но на деле этого часто недостаточно - особенно в дождь или снег. Нарушение грозит не только штрафом, но и в случае аварии - серьезными финансовыми последствиями. Именно поэтому вопрос своевременной замены шин становится особенно актуальным в 2026 году, когда дорожные условия и требования к безопасности ужесточаются.
Многие уверены: если протектор не стерся до корда, ездить можно спокойно. Однако тесты показали - при глубине менее 3 мм на летних и 4 мм на зимних шинах резко возрастает риск аквапланирования и потери управления. Новые покрышки обычно имеют 7-9 мм, а зимние - до 10 мм, но уже через пару сезонов их характеристики заметно ухудшаются. Важно помнить: штраф за изношенные шины - 500 рублей. Но если «лысая» резина, при которой эксплуатация запрещена, стала причиной ДТП, что зафиксировал инспектор ГИБДД или автотехническая экспертиза, у страховщика появляется законный повод для требования компенсации расходов с виновника ДТП.
Как правильно измерять глубину протектора
Проверить износ шин можно не только специальным прибором, но и обычной 10-рублевой монетой. Если кант и надписи на стороне с орлом (аверсе) полностью скрывается в протекторе, шина еще пригодна для летней эксплуатации. Если буквы видны - пора задуматься о замене. Важно измерять глубину в нескольких точках, особенно рядом с индикаторами износа (TWI). Если протектор сравнялся с этими выступами, ездить на таких шинах запрещено.
Проверять состояние резины стоит не реже двух раз в год, а лучше - перед каждым сезоном. Не забывайте: даже если глубина протектора в норме, возраст шин тоже имеет значение. Зимние покрышки теряют эластичность уже через 8 лет, летние - через 10. DOT-код на боковине поможет определить дату выпуска. При повреждениях или неравномерном износе менять нужно сразу обе шины на одной оси.
Реальные тесты: как износ влияет на безопасность
ADAC провел серию испытаний зимних шин с разной глубиной протектора: новые (8 мм), почти новые (7,5 мм) и изношенные до 4 мм. Результаты оказались однозначными: чем меньше остаток, тем хуже сцепление на мокрой и заснеженной дороге, а тормозной путь увеличивается на несколько метров. Это касается и летних, и всесезонных моделей. Эксперты советуют не дожидаться минимально допустимых значений, а менять резину заранее - при 3-4 мм.
Не стоит экономить, доезжая зимние шины летом: из-за мягкой смеси и глубокого рисунка тормозной путь увеличивается, а управляемость ухудшается. Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать зимнюю резину вне сезона. Кстати, если вы интересуетесь, какие автомобили служат дольше всего и выдерживают большие пробеги без серьезных поломок, обратите внимание на рейтинг самых выносливых кроссоверов и внедорожников - там есть интересные выводы для тех, кто ценит надежность.
Когда пора покупать новые шины
Если остаток протектора приближается к 3 мм (лето) или 4 мм (зима), не стоит откладывать покупку новых шин. Это не только вопрос штрафов, но и вашей безопасности. Не забывайте про возраст резины: даже если протектор еще «живой», старая шина теряет свои свойства. При обнаружении порезов, грыж или других повреждений менять нужно сразу пару на одной оси. И помните: регулярная проверка шин - залог спокойствия на дороге и сохранности вашего кошелька.
