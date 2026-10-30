Попали на желтый? Вот как оспорить штраф по статье 12.12 КоАП, какие факты указать инспектору и что делать вместо признания вины

Проезд на желтый в 2026 году: почему это не всегда нарушение

Желтый сигнал запрещает движение, однако пункт 6.14 ПДД разрешает продолжить путь, если остановиться без экстренного торможения уже нельзя. Значение имеют скорость и расстояние до стоп-линии.

Желтый сигнал запрещает движение, однако пункт 6.14 ПДД разрешает продолжить путь, если остановиться без экстренного торможения уже нельзя. Значение имеют скорость и расстояние до стоп-линии.

В 2026 году проезд на запрещающий сигнал светофора по статье 12.12 КоАП РФ наказывается штрафом 1 500 рублей, однако сам по себе проезд на желтый сигнал еще не доказывает нарушения: ПДД предусматривают исключение, когда остановиться без экстренного торможения невозможно.

Согласно пункту 6.2 ПДД, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1090 в редакции от 16.07.2025, желтый сигнал является запрещающим. При этом пункт 6.14 разрешает продолжить движение, если безопасно остановиться уже нельзя. Это правило учитывает риск резкого торможения перед стоп-линией.

Значение имеет и технический параметр: по ГОСТ Р 52289-2019 желтый сигнал длится 3 секунды, а сочетание красного с желтым — не более 2 секунд. Однако одной длительности сигнала недостаточно, чтобы доказать, что конкретный водитель не мог остановиться: обстоятельства оцениваются в каждом случае отдельно.

При разговоре с инспектором важно предметно описать ситуацию: назвать скорость и расстояние до стоп-линии, указать состояние дороги. Если сзади на короткой дистанции ехал автомобиль, это тоже следует отметить. Ссылка на пункт 6.14 допустима, но нужны факты, объясняющие, почему обычное торможение было невозможно.

Особенно полезна запись видеорегистратора: на ней могут быть зафиксированы момент смены сигнала и положение автомобиля относительно стоп-линии. Статья 26.2 КоАП РФ относит фактические материалы, включая видео, к доказательствам.

За неостановку перед стоп-линией при запрещающем сигнале часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ предусматривает штраф 800 рублей. Повторный проезд на запрещающий сигнал по части 3 той же статьи в редакции 2025 года может повлечь штраф 7 500 рублей либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Если инспектор составил протокол, в графе «объяснения» нужно кратко изложить ситуацию, сослаться на пункт 6.14 и попросить приобщить видеозапись. Протокол по статье 28.2 КоАП РФ фиксирует материалы дела, но сам по себе не является приговором.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней в суде или у вышестоящего должностного лица, приложив соответствующие доказательства. Порядок подачи указан в статьях 30.3 и 30.2 КоАП РФ.