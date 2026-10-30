Попали на желтый? Вот как оспорить штраф по статье 12.12 КоАП, какие факты указать инспектору и что делать вместо признания вины

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 18:49

Проезд на желтый в 2026 году: почему это не всегда нарушение

Проезд на желтый в 2026 году: почему это не всегда нарушение

Попали на желтый? Вот как оспорить штраф по статье 12.12 КоАП, какие факты указать инспектору и что делать вместо признания вины

Проезд на желтый в 2026 году: почему это не всегда нарушение

Желтый сигнал запрещает движение, однако пункт 6.14 ПДД разрешает продолжить путь, если остановиться без экстренного торможения уже нельзя. Значение имеют скорость и расстояние до стоп-линии.

Желтый сигнал запрещает движение, однако пункт 6.14 ПДД разрешает продолжить путь, если остановиться без экстренного торможения уже нельзя. Значение имеют скорость и расстояние до стоп-линии.

В 2026 году проезд на запрещающий сигнал светофора по статье 12.12 КоАП РФ наказывается штрафом 1 500 рублей, однако сам по себе проезд на желтый сигнал еще не доказывает нарушения: ПДД предусматривают исключение, когда остановиться без экстренного торможения невозможно.

Согласно пункту 6.2 ПДД, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1090 в редакции от 16.07.2025, желтый сигнал является запрещающим. При этом пункт 6.14 разрешает продолжить движение, если безопасно остановиться уже нельзя. Это правило учитывает риск резкого торможения перед стоп-линией.

Значение имеет и технический параметр: по ГОСТ Р 52289-2019 желтый сигнал длится 3 секунды, а сочетание красного с желтым — не более 2 секунд. Однако одной длительности сигнала недостаточно, чтобы доказать, что конкретный водитель не мог остановиться: обстоятельства оцениваются в каждом случае отдельно.

При разговоре с инспектором важно предметно описать ситуацию: назвать скорость и расстояние до стоп-линии, указать состояние дороги. Если сзади на короткой дистанции ехал автомобиль, это тоже следует отметить. Ссылка на пункт 6.14 допустима, но нужны факты, объясняющие, почему обычное торможение было невозможно.

Особенно полезна запись видеорегистратора: на ней могут быть зафиксированы момент смены сигнала и положение автомобиля относительно стоп-линии. Статья 26.2 КоАП РФ относит фактические материалы, включая видео, к доказательствам.

За неостановку перед стоп-линией при запрещающем сигнале часть 2 статьи 12.12 КоАП РФ предусматривает штраф 800 рублей. Повторный проезд на запрещающий сигнал по части 3 той же статьи в редакции 2025 года может повлечь штраф 7 500 рублей либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Если инспектор составил протокол, в графе «объяснения» нужно кратко изложить ситуацию, сослаться на пункт 6.14 и попросить приобщить видеозапись. Протокол по статье 28.2 КоАП РФ фиксирует материалы дела, но сам по себе не является приговором.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней в суде или у вышестоящего должностного лица, приложив соответствующие доказательства. Порядок подачи указан в статьях 30.3 и 30.2 КоАП РФ.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Магнитогорск Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться