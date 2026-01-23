Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 17:06

Когда разрешен обгон трактора через сплошную линию — постановление Верховного суда

Штраф или лишение прав — как не ошибиться при обгоне

Обгон трактора через сплошную линию может обернуться серьезными последствиями. Верховный суд разъяснил, когда маневр допустим, а когда - категорически запрещен. Разберем, что важно знать каждому водителю.

Обгон тихоходных транспортных средств — один из самых неоднозначных моментов на российских дорогах. Водители часто оказываются в ситуациях, когда впереди плетется трактор или другая техника, а дорога разделена сплошной линией. Ошибка в такой ситуации может стоить не только денег, но и водительских прав.

Кто относится тихоходным ТС? Это не только тракторы, но и экскаваторы, катки, гужевые повозки, мопеды, а также мотоциклы малой мощности. Главный критерий - конструктивная скорость не выше 30 км/ч. Отличительный знак — красный треугольник с яркой каймой на корме. Если его нет, техника не считается тихоходной официально.

Вопрос, который волнует многих: что важнее - дорожный знак или разметка? По правилам приоритет всегда у знака. Если на дороге установлен знак 3.20 «Обгон запрещен», но под ним вносится запись для тихоходных ТС, именно этот знак определяет ваши действия. Разметка в этом случае уходит на второй план.

Рассмотрим первую ситуацию. Вы едете за трактором, на котором есть треугольный знак. Над дорогой висит знак 3.20, а на асфальте - сплошная линия. В этом случае обгон разрешен. Почему? В пункте 3.20 прямо указано: обгон запрещен, за исключением тихоходных ТС. Если техника отмечена как тихоходная, вы можете пересекать сплошную линию.

Вторая ситуация опаснее. На дороге только сплошная разметка, знака 3.20 нет. Впереди движется техника без треугольника. Здесь обгон категорически запрещен. Правила однозначны: выезд на встречную полосу через сплошную - прямое нарушение. Верховный суд утвердил: за такой маневр грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. Даже если техника едет медленно, без опознавательного знака рисковать не стоит.

Как быстро принять решение? Задайте себе три вопроса. Есть ли знак на ТС? Какой знак установлен на дороге? Если есть и знак 3.20, и сплошная, и треугольник - обгон разрешен. Если только сплошная и нет знака - забудьте об обгоне, даже если впереди плетется трактор.

Внимательность к деталям — ваш главный союзник. Не полагайтесь на интуицию или опыт других водителей. Закон требует четкого соблюдения правил. Иногда лучше потерять пару минут, чем несколько месяцев без прав. В спорных ситуациях всегда ориентируйтесь на комбинации знаков и разметки, а не на скорость впереди идущей машины.

В конце концов, чтобы избежать неприятностей, важно не только знать правила, но и уметь их применять в рамках общепринятой дорожной политики. Не рискуйте - дорожные инспекторы и суды редко соблюдают требования, которые не нарушают правила без веских оснований.

