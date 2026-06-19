Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

19 июня 2026, 20:23

Когда разрешен обгон трактора через сплошную: нюансы ПДД и штрафы для водителей

Когда разрешен обгон трактора через сплошную: нюансы ПДД и штрафы для водителей

Правило тихохода: почему трактор обогнать можно, а дедушку на «Запорожце» — нет

Когда разрешен обгон трактора через сплошную: нюансы ПДД и штрафы для водителей

Водители часто сталкиваются с медленной техникой на трассе, но не всегда знают, когда обгон разрешен даже при запрещающих знаках. Разбираемся, как не получить штраф или лишение прав, и какие детали ПДД особенно важны в 2026 году.

Водители часто сталкиваются с медленной техникой на трассе, но не всегда знают, когда обгон разрешен даже при запрещающих знаках. Разбираемся, как не получить штраф или лишение прав, и какие детали ПДД особенно важны в 2026 году.

Ситуация, когда на трассе появляется трактор или другая тихоходная техника, знакома каждому водителю. В такие моменты поток замедляется, и у многих возникает желание как можно скорее обогнать помеху. Однако не всё так просто: опасная разметка и знаки могут строго запрещать подобные манёвры, а нарушение этих правил чревато серьёзными последствиями.

По информации ГАИ, в Правилах дорожного движения предусмотрен особый случай, когда обгон тихоходного транспортного средства разрешён даже при наличии знака 3.20 «Обгон запрещён». Речь идёт о транспортных средствах, максимальная скорость которых по техническим характеристикам не превышает 30 км/ч. Чаще всего это спецтехника или сельскохозяйственные машины. Но ключевым моментом становится не столько низкая скорость движения, сколько наличие специального опознавательного знака — красного треугольника с жёлтой окантовкой. Только этот знак подтверждает статус тихоходного транспортного средства. Если на транспортном средстве отсутствует данный треугольник, то, даже если оно едет медленно, обгонять его в зоне действия запрещающего знака нельзя. В противном случае водитель рискует получить штраф или даже лишиться прав. ГАИ рекомендует ориентироваться не на субъективные ощущения, а на чёткие признаки, закреплённые в ПДД.

Однако есть ещё один важный нюанс. Даже если впереди идущая техника опознана как тихоходное транспортное средство, разметка на дороге остаётся ограничением. Сплошная линия — это абсолютный запрет на её пересечение, независимо от типа и скорости движения. Судебная практика это подтверждает: факт пересечения сплошной линии всегда трактуется как нарушение, без исключений.

Таким образом, чтобы обгон тихоходной техники был законным, необходимо соблюдение двух условий: наличие у неё специального опознавательного знака и прерывистой (разрешающей) линии разметки. В остальных случаях лучше проявить выдержку и не рисковать — несколько минут ожидания на трассе несопоставимы с возможными штрафами и лишением водительского удостоверения.

В 2026 году штрафы за пересечение сплошной линии или обгон под запрещающим знаком могут составлять 5000 рублей, а в ряде случаев — приводить к лишению прав на срок до полугода. Для водителей это не только финансовый риск, но и угроза потери мобильности. Поэтому знание нюансов ПДД и внимательность к деталям — ключ к безопасности и спокойствию на дороге.

Для сравнения, в других странах Европы могут применяться иные правила обгона тихоходных машин, но в России требования к разметке и знакам остаются весьма строгими. Важно помнить, что даже если техника движется медленно, отсутствие специального треугольника или наличие сплошной линии делают обгон незаконным. Кстати, вопросы безопасности и тонкости эксплуатации техники на российских дорогах часто становятся предметом дискуссий, как это было, например, в материале о плюсах и минусах Lada Vesta Cross — подробности эксплуатации отечественного кроссовера .

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