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Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 13:37

Когда ремонт перестает быть выгодным: новые правила покупки авто в 2026 году

Когда ремонт перестает быть выгодным: новые правила покупки авто в 2026 году

Дорожает всё — ремонт, запчасти и налоги: Почему в 2026 году выгоднее купить новый автомобиль, чем содержать старый

Когда ремонт перестает быть выгодным: новые правила покупки авто в 2026 году

В 2026 году автолюбители сталкиваются с ростом цен на новые автомобили и снижением стоимости подержанных. Эксперты отмечают: если ремонт превышает 40% стоимости машины или пробег перевалил за 250 000 км, пора задуматься о замене. Разбираемся, что изменилось на рынке и как не потерять деньги.

В 2026 году автолюбители сталкиваются с ростом цен на новые автомобили и снижением стоимости подержанных. Эксперты отмечают: если ремонт превышает 40% стоимости машины или пробег перевалил за 250 000 км, пора задуматься о замене. Разбираемся, что изменилось на рынке и как не потерять деньги.

В 2026 году ситуация на автомобильном рынке России заметно изменилась: рост цен на новые машины, уменьшение ассортимента и ужесточение условий для владельцев авто. 

Старые автомобили с пробегом свыше 250 000 км или требующие ремонта, стоимость которого составляет 40% от рыночной цены, превращаются в источник постоянных расходов. Обслуживание возрастных машин дорожает, оригинальные запчасти становятся все менее доступными. В результате используются аналоги, что увеличивает риск аварий и снижают безопасность. К тому же, кустарный ремонт, на который часто идут ради экономии, лишь усугубляет ситуацию.

Еще один немаловажный фактор – комфорт и оснащение. Новые автомобили оснащены современными опциями, улучшенной эргономикой и расширенными системами безопасности, в то время как старые машины сильно уступают по этим параметрам и теряют ликвидность на вторичном рынке. Особенно сложно продать автомобиль, если он не соответствует современным запросам или имеет последствия ДТП, которые легко проверить на открытых площадках.

Цены на новые автомобили продолжают расти из-за индексации утилизационного сбора. С января 2026 года утильсбор увеличится минимум на 10%, а дальнейшие повышения уже анонсированы до 2030 года. Ожидать снижения цен не приходится – наоборот, замедление закупок может привести к привлечению сторонних партнеров. На этом рынке подержанных автомобилей не происходит значительного роста: предложение ограничено, а стоимость машин падает, особенно если они не в идеальном состоянии.

Дилеры продолжают завозить как новые, так и подержанные автомобили, в том числе из Японии, Кореи и Китая. Однако, ограничения относительно параллельного импорта и уход западных брендов, ограничивают выбор. В результате на рынке доминируют базовые комплектации, а дорогие версии встречаются реже. Кредиты становятся доступнее благодаря снижению ключевой ставки, что позволяет приобрести автомобиль на более выгодных условиях, не ожидая накопления.

Преимущества нового автомобиля очевидны: гарантия от 3 до 5 лет, современные системы безопасности, экономичный двигатель и высокий уровень безопасности. Важно учитывать стоимость страхования, обслуживания, а также доступность комплектующих. Перед покупкой нужно протестировать несколько моделей одной ценовой категории.

Если автомобиль требует серьезных вложений или его эксплуатация становится невыгодной, откладывать покупку новой машины не имеет смысла. Каждый год старое авто падает в цене, а расходы на ремонт и обслуживание только растут. В условиях сокращения ассортимента и постоянного повышения цен на новые автомобили, своевременная замена транспорта позволяет избежать лишних затрат и повысить уровень безопасности на дороге. По данным аналитиков, в последние годы тенденция на обновление автопарка сохраняется, спрос на новые и качественные машины будет только расти.

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