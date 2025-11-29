Легендарный Renault 4 получил крылья и стал уникальным экспонатом – кто решится купить

29 ноября 2025, 06:38
Когда Renault создала летающий автомобиль Air4 и почему он до сих пор продается за миллион
Renault 4 стал не только культовым семейным авто, но и основой для необычных экспериментов. В 2021 году появился летающий Air4, созданный вместе с TheArsenale. Этот проект удивил даже самых искушенных фанатов. Сейчас уникальный экземпляр ищет нового владельца. Почему цена почти миллион долларов – читайте далее.
Renault 4, выпускавшийся с 1961 по 1992 год, стал настоящей легендой среди семейных автомобилей. За три десятилетия с конвейера сошло более восьми миллионов машин, и неудивительно, что этот скромный хэтчбек не раз становился объектом для самых неожиданных экспериментов и коллабораций.
В 2021 году французский бренд решил удивить мир, представив не просто очередную модификацию, а настоящий летающий автомобиль. Проект получил название Air4 и был создан в партнерстве с компанией TheArsenale, которая известна своими смелыми решениями в области мобильности. Вместе они воплотили в жизнь идею, которая еще недавно казалась фантастикой.
Внешне Air4 напоминает классический Renault 4, но под его кузовом скрывается совершенно иная сущность. Вместо привычных колес — мощные пропеллеры, а вместо двигателя внутреннего сгорания — электрическая силовая установка. Инженеры и дизайнеры сохранили узнаваемые черты оригинала, но полностью переосмыслили его назначение. Теперь это не просто автомобиль, а дрон, способный поднимать в воздух человека.
Создатели Air4 не ограничились концептом — они построили реальный экземпляр, который способен взлетать и совершать короткие полеты. Машина стала символом инноваций и смелости, а также своеобразным подарком к 60-летию Renault 4. Проект вызвал огромный интерес у публики и специалистов, ведь до этого никто не решался так радикально переосмыслить культовую модель.
Сегодня этот уникальный летающий Renault 4 выставлен на продажу. Цена вопроса — почти миллион долларов. Для кого-то это может показаться чрезмерным, но для коллекционеров и поклонников необычных транспортных средств Air4 — настоящий трофей. Ведь речь идет не просто о редкой машине, а о единственном в своем роде летательном аппарате, который сочетает в себе историю, технологии и искусство.
Появление Air4 стало еще одним доказательством того, что автомобильная индустрия не стоит на месте. Даже такие привычные и массовые модели, как Renault 4, могут получить вторую жизнь в совершенно неожиданном амплуа. Кто знает, возможно, в будущем мы увидим еще больше подобных экспериментов, а пока Air4 продолжает удивлять и вдохновлять.
