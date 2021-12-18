Когда сцепление на грани выживания
Как, спросите, понять, когда нужно менять сцепление? И какие признаки указывают на его неисправность? Все достаточно просто – необходимо нажать на педаль. При неисправном сцеплении услышите характерный скрип. Убедитесь, что скрип происходит именно от педали, а не от ковриков, или каких-либо пластиковых панелей обшивки интерьера.
Далее: в салоне появляется запах горелой пластмассы. Это означает, что вы «подпалили» сцепление. В этом случае надо понимать, что теперь жизнь узла ограничится лишь несколькими километрами. Вывод: необходима оперативная замена сцепления на автосервисе.
Специалисты отмечают, что замена сцепления гораздо тяжелее на переднеприводных автомобилях, нежели на заднеприводных. Причем, в зависимости от марки, узел может иметь свои конструктивные особенности, а это чревато дополнительными трудностями.
Настраиваем сцепление
Допустим, на СТО вам поменяли сцепление. Теперь необходимо правильно его настроить. Если этого не сделать, установить трансмиссию будет проблематично. Наиболее трудоемким процессом аккурат является монтаж трансмиссии – она, простите, имеет не детскую массу. Процесс установки трансмиссии довольно длительный, следовательно, вам нужно запастись временем и терпением. Кстати, свои нюансы присутствуют в установке гидравлического сцепления. После сборки его ещё нужно прокачивать, дабы удалить из системы воздух. После того, как сцепление было заменено на новое, проверяется его работоспособность.
Ремонтировать сцепление собственными силами можно только в том случае, если вы обладаете достаточным опытом для проделывания подобной работы. Есть хоть малейшее сомнение в своем умении и навыках, прибегните к помощи специалистов. В противном случае, ваша инициатива может обернуться массой проблем.
Краткое резюме: если проявились признаки, свидетельствующие о том, что пора менять сцепление, не стоит затягивать с ремонтом. «Провороните» ситуацию – придется заказывать эвакуатор.
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