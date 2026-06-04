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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 10:41

Когда стартует выпуск обновленной Lada Niva Legend: названа точная дата

Когда стартует выпуск обновленной Lada Niva Legend: названа точная дата

Обновленная Нива выходит на конвейер потому что АвтоВАЗ отмечает юбилей

Когда стартует выпуск обновленной Lada Niva Legend: названа точная дата

АвтоВАЗ объявил дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend - это событие приурочено к важной дате для завода. Модель получила не только новый мотор, но и множество технических доработок. Почему именно сейчас это важно для рынка, какие перемены ждут покупателей и что изменилось в конструкции - разбираемся подробно. Мало кто знает, что модернизация затронула даже мелкие детали.

АвтоВАЗ объявил дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend - это событие приурочено к важной дате для завода. Модель получила не только новый мотор, но и множество технических доработок. Почему именно сейчас это важно для рынка, какие перемены ждут покупателей и что изменилось в конструкции - разбираемся подробно. Мало кто знает, что модернизация затронула даже мелкие детали.

Для российских автолюбителей новость о начале производства обновленной Lada Niva Legend имеет особое значение: речь идет не просто о рестайлинге, а о масштабной технической модернизации, которая затрагивает сразу несколько ключевых аспектов автомобиля. Выпуск стартует 20 июля - дата выбрана не случайно, она совпадает с юбилеем подписания постановления о строительстве завода в Тольятти в 1966 году. Такой шаг подчеркивает преемственность и важность модели для отечественного автопрома.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что запуск обновленной «Нивы» - это не только символический жест, но и стратегически важное решение для компании. По его словам, несмотря на непростые времена и уход иностранных акционеров, АвтоВАЗу удалось сохранить объемы производства, удержать долю рынка и обеспечить безубыточную работу. За последние четыре года предприятие работает стабильно, тогда как за предыдущие 10-15 лет под контролем зарубежных владельцев убытки достигли 200 млрд рублей.

Главное новшество - новый двигатель объемом 1,8 литра, который пришел на смену прежнему 1,7-литровому мотору. Теперь мощность увеличена до 90 л.с., а крутящий момент вырос до 153 Нм. Это заметно улучшает динамику и управляемость, а также расширяет возможности внедорожника на бездорожье. Помимо силового агрегата, модернизации подверглись шасси, кузов и электронные системы. Улучшения коснулись экономичности, безопасности и комфорта, при этом классический внешний вид остался узнаваемым.

В общей сложности в конструкции появилось более 100 новых и свыше 60 обновленных деталей и узлов. Эргономика салона стала современнее: рычаг коробки передач теперь расположен ближе к водителю, а управление раздаточной коробкой стало однорычажным. Для снижения вибраций раздатка получила дополнительную опору. Впервые внедорожник оснащается цельноформованной шумоизоляцией капота, а также современной системой отопления и кондиционирования с фильтром салона. Среди внешних отличий - новая накладка воздухозаборника на капоте и оригинальные двухцветные 16-дюймовые диски.

В список опций вошли центральный замок и единый ключ для всех дверей и зажигания, что повышает удобство эксплуатации. Как отмечают специалисты, такие изменения делают модель более привлекательной для широкой аудитории, сохраняя при этом ее легендарную проходимость. Важно, что модернизация не ограничилась только технической частью: улучшения коснулись и акустического комфорта, и эргономики, и внешнего вида.

Интересно, что на недавнем форуме АвтоВАЗ представил не только обновленную Niva Legend, но и спортивные версии, а также новый кроссовер. Подробности о технических изменениях и особенностях новинок можно найти в материале о премьере на ПМЭФ - рассказ о новых моделях АвтоВАЗа.

Для справки: Lada Niva Legend - одна из самых узнаваемых моделей российского автопрома, выпускается с 1977 года и пользуется стабильным спросом благодаря простоте конструкции и высокой проходимости. Обновление 2026 года может стать важным этапом в истории модели, позволяя ей оставаться актуальной на фоне современных требований к безопасности и комфорту. Судя по представленным данным, АвтоВАЗ делает ставку на сочетание традиций и новых технологий, что может укрепить позиции бренда на внутреннем рынке.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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