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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 09:35

Когда стартуют продажи Lada Azimut и что повлияет на цену нового кроссовера

Когда стартуют продажи Lada Azimut и что повлияет на цену нового кроссовера

Почему цена Lada Azimut остается загадкой: глава АвтоВАЗа честно объяснил ситуацию

Когда стартуют продажи Lada Azimut и что повлияет на цену нового кроссовера

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил, почему стоимость нового кроссовера Lada Azimut пока держится в секрете и какие экономические факторы могут на нее повлиять. Мало кто знает, что старт продаж намечен уже на этот год. Какие перемены ждут покупателей и почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил, почему стоимость нового кроссовера Lada Azimut пока держится в секрете и какие экономические факторы могут на нее повлиять. Мало кто знает, что старт продаж намечен уже на этот год. Какие перемены ждут покупателей и почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.

Российских автолюбителей давно интересует, когда на рынке появится новый кроссовер Lada Azimut и сколько он будет стоить. В условиях нестабильной экономики и постоянных изменений на валютном рынке такие вопросы приобретают особую актуальность. Как сообщает «Российская Газета», президент АвтоВАЗа Максим Соколов поделился свежими подробностями о планах компании и объяснил, почему цена на новинку пока остается загадкой.

По словам главы АвтоВАЗа, старт продаж Lada Azimut запланирован до конца текущего года. Однако точную стоимость модели пока не называют - и это не просто маркетинговый ход. Соколов отметил, что на формирование цены напрямую влияют макроэкономические показатели: ключевая ставка Центробанка и курс рубля к основным валютам. Эти параметры сложно предсказать заранее, поэтому и итоговая цена для покупателей будет зависеть от ситуации на рынке в момент запуска продаж.

Тем не менее, руководство АвтоВАЗа заверяет, что приложит максимум усилий, чтобы сделать цену на Lada Azimut максимально доступной и конкурентоспособной. Ставка делается на то, чтобы новый кроссовер был не только современным, но и выгодным предложением для российских водителей. Такой подход особенно важен на фоне растущей конкуренции среди производителей и повышенного интереса к отечественным моделям.

Интересно, что презентация Lada Azimut состоялась на ПМЭФ-2026, где также были показаны другие новинки бренда. В частности, недавно стало известно о скором запуске производства обновленной Lada Niva Legend - выпуск стартует уже 20 июля. Эти события подчеркивают, что АвтоВАЗ активно обновляет модельный ряд и стремится удерживать лидерство на российском рынке. Кстати, о других важных премьерах и изменениях в линейке Lada можно узнать в материале о том, как компания представила обновленную Lada Niva Legend и новые спорткары на ПМЭФ - подробности по ссылке.

Для справки: макроэкономические факторы, такие как ключевая ставка и курс рубля, действительно оказывают значительное влияние на стоимость автомобилей в России. При росте ставки кредиты становятся менее доступными, а колебания валюты напрямую отражаются на цене комплектующих и конечной стоимости машин. В условиях 2026 года, когда рынок переживает очередной виток изменений, подобная неопределенность становится нормой. Поэтому покупателям стоит внимательно следить за новостями от производителей и учитывать возможные колебания цен при планировании покупки нового автомобиля.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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