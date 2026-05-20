Эксперты раскрыли главные сигналы для продажи авто и объяснили, когда ремонт уже не спасет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 18:42

Когда стоит задуматься о смене автомобиля: признаки, которые нельзя игнорировать

Когда стоит задуматься о смене автомобиля: признаки, которые нельзя игнорировать

Эксперты раскрыли главные сигналы для продажи авто и объяснили, когда ремонт уже не спасет

Когда стоит задуматься о смене автомобиля: признаки, которые нельзя игнорировать

В условиях нестабильного рынка и роста цен на новые машины важно вовремя определить момент, когда старый автомобиль перестает быть выгодным. Эксперты выделили ключевые признаки, по которым можно понять, что пришло время задуматься о смене транспортного средства.

В условиях нестабильного рынка и роста цен на новые машины важно вовремя определить момент, когда старый автомобиль перестает быть выгодным. Эксперты выделили ключевые признаки, по которым можно понять, что пришло время задуматься о смене транспортного средства.

В 2026 году российские автолюбители продолжат сталкиваться с дефицитом новых автомобилей и ростом цен, что приведет к увеличению спроса на машины. В такой ситуации многие предпочитают продлевать срок службы своего авто, однако эксперты предупреждают: попытки сэкономить порой оборачиваются еще большими расходами.

Одним из основных сигналов к смене машины становится ее техническое состояние. Если автомобиль не проходит техосмотр из-за износа или серьезных проблем с тормозной системой, дальнейшая эксплуатация может быть не только невыгодной, но и опасной. Это касается и тех, кто по привычке продолжает проводить государственный техосмотр, несмотря на его отмену.

Еще один критический критерий – непредвиденные расходы. Как отмечают специалисты, если за полгода на ремонт и устранение внезапных поломок уходит более 150 000 рублей (не считая планового обслуживания и сезонной замены шин), это явный повод задуматься о продаже. В первую очередь речь идет о неисправностях ходовой части, рулевого управления или двигателя, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Не стоит забывать и о ситуациях, когда автомобиль просто перестает быть необходимостью. Развитие общественного транспорта и каршеринга позволяет сэкономить на личном авто без потери мобильности. Если машина простаивает, а расходы на парковку, страховку и обслуживание продолжают расти, эксперты советуют рассмотреть вариант продажи. Тем более что при изменении жизненных обстоятельств всегда можно купить другой автомобиль.

Критические поломки – еще один фактор, который не стоит игнорировать. Деформация кузова после ДТП, коррозия несущих элементов или повреждение электрики после затопления делают восстановление экономически нецелесообразным. Если машине больше десяти лет, двигатель начал «сдавать», а пробег составляет 100–150 тысяч километров, риск серьезных поломок возрастает в разы.

Коррозия — отдельная тема для российских дорог. Как отмечают специалисты, на авто старше 12–15 лет практически всегда можно найти очаги ржавчины, особенно если кузов уже ремонтировался после аварии. Трещины и коррозия на лонжеронах и других несущих элементах снижают жесткость кузова до 30%, что напрямую влияет на безопасность.

Необходимость капитального ремонта двигателя — еще один тревожный звонок. Если стоимость работ сопоставима с ценой самого автомобиля, проще рассмотреть покупку другого автомобиля с пробегом. Постоянная доливка масла, антифриза или тормозной жидкости свидетельствует о износе основных узлов.

Иногда поводом для смены машины становится не техническое состояние, а эмоциональное выгорание владельца. Если автомобиль начинает раздражать, а мысль о покупке нового становится навязчивой — это тоже сигнал к переменам, особенно когда на рынке появляется интересная альтернатива по привлекательной цене.

Стоит помнить: своевременная замена автомобиля позволяет избежать больших финансовых потерь и повысить безопасность на дороге. Кстати, изменения в правилах регистрации и автоматическом контроле данных водителей также могут повлиять на принятие решений — подробнее об этом можно узнать в материале о новых требованиях к регистрации авто и штрафах .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Оренбург Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться