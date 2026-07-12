Тронулся с тротуара — готовься к штрафу: разбор новой практики ГИБДД и пункта 8.1 ПДД

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 июля 2026, 08:59

Когда водитель может начать движение от тротуара: важные нюансы ПДД 2026

Когда водитель может начать движение от тротуара: важные нюансы ПДД 2026

Тронулся с тротуара — готовься к штрафу: разбор новой практики ГИБДД и пункта 8.1 ПДД

Когда водитель может начать движение от тротуара: важные нюансы ПДД 2026

В условиях плотной городской застройки вопрос старта движения от тротуара становится все более актуальным. Новые требования ПДД и особенности дорожной ситуации требуют от водителей не только внимательности, но и знания тонкостей законодательства.

В условиях плотной городской застройки вопрос старта движения от тротуара становится все более актуальным. Новые требования ПДД и особенности дорожной ситуации требуют от водителей не только внимательности, но и знания тонкостей законодательства.

В последние годы в российских городах участились случаи размещения транспортных средств на тротуарах или с частичным заездом на них. Данная тенденция обусловлена дефицитом парковочных мест и высокой плотностью застройки. В сложившихся условиях вопрос о корректном начале движения с тротуара приобретает особую актуальность для водителей.

В соответствии с пунктом 8.1 Правил дорожного движения РФ, перед началом движения водитель обязан убедиться в безопасности маневра и заблаговременно включить указатели поворота. Однако на практике затруднения возникают при ограниченном обзоре, а также при появлении в зоне маневра пешеходов, велосипедистов или иных участников дорожного движения. При возникновении препятствий для безопасного маневра рекомендуется прибегнуть к помощи третьих лиц либо действовать с предельной осторожностью во избежание создания аварийной ситуации.

Особое внимание следует уделять пешеходам. При трогании с места с тротуара водитель обязан уступить дорогу всем лицам, находящимся в зоне маневра, — как на самом тротуаре, так и на проезжей части или пешеходных переходах. Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность даже при отсутствии факта дорожно-транспортного происшествия.

Важно также учитывать, что движение механических транспортных средств по тротуару запрещено, за исключением случаев, прямо разрешенных дорожными знаками или разметкой. Выделенные полосы могут предназначаться для велосипедистов или специальной техники, однако для легковых автомобилей подобные маневры недопустимы.

Водителю надлежит оценить дорожную обстановку: если автомобиль расположен в непосредственной близости от здания или выезд затруднен иными транспортными средствами, необходимо соблюдать повышенную осторожность. В ряде случаев целесообразно дождаться снижения интенсивности пешеходного потока, чтобы минимизировать риск конфликтных ситуаций.

Согласно статистическим данным, в последние годы отмечается рост количества штрафов за нарушения правил начала движения с тротуара. Это связано с усилением контрольных мероприятий со стороны ГИБДД и внедрением систем видеофиксации в городах. Следует помнить, что даже незначительное нарушение может повлечь наложение административного взыскания, а при наличии серьезных последствий — лишение права управления транспортным средством.

Для российских водителей знание указанных норм крайне важно в условиях плотной застройки, высокой насыщенности парковочного пространства и интенсивного движения, что создает дополнительные риски. Соблюдение установленных правил не только позволяет избежать штрафных санкций, но и способствует предотвращению аварийных ситуаций.

Gеред началом движения с тротуара водитель обязан убедиться в безопасности маневра, уступить дорогу пешеходам и иным участникам движения, а также учесть факторы видимости и окружающую обстановку. Выполнение данных требований позволяет снизить вероятность опасных ситуаций и обеспечить безопасность дорожного движения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Брянская область Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться