Тронулся с тротуара — готовься к штрафу: разбор новой практики ГИБДД и пункта 8.1 ПДД

12 июля 2026, 08:59
Когда водитель может начать движение от тротуара: важные нюансы ПДД 2026
Когда водитель может начать движение от тротуара: важные нюансы ПДД 2026
В условиях плотной городской застройки вопрос старта движения от тротуара становится все более актуальным. Новые требования ПДД и особенности дорожной ситуации требуют от водителей не только внимательности, но и знания тонкостей законодательства.
В последние годы в российских городах участились случаи размещения транспортных средств на тротуарах или с частичным заездом на них. Данная тенденция обусловлена дефицитом парковочных мест и высокой плотностью застройки. В сложившихся условиях вопрос о корректном начале движения с тротуара приобретает особую актуальность для водителей.
В соответствии с пунктом 8.1 Правил дорожного движения РФ, перед началом движения водитель обязан убедиться в безопасности маневра и заблаговременно включить указатели поворота. Однако на практике затруднения возникают при ограниченном обзоре, а также при появлении в зоне маневра пешеходов, велосипедистов или иных участников дорожного движения. При возникновении препятствий для безопасного маневра рекомендуется прибегнуть к помощи третьих лиц либо действовать с предельной осторожностью во избежание создания аварийной ситуации.
Особое внимание следует уделять пешеходам. При трогании с места с тротуара водитель обязан уступить дорогу всем лицам, находящимся в зоне маневра, — как на самом тротуаре, так и на проезжей части или пешеходных переходах. Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность даже при отсутствии факта дорожно-транспортного происшествия.
Важно также учитывать, что движение механических транспортных средств по тротуару запрещено, за исключением случаев, прямо разрешенных дорожными знаками или разметкой. Выделенные полосы могут предназначаться для велосипедистов или специальной техники, однако для легковых автомобилей подобные маневры недопустимы.
Водителю надлежит оценить дорожную обстановку: если автомобиль расположен в непосредственной близости от здания или выезд затруднен иными транспортными средствами, необходимо соблюдать повышенную осторожность. В ряде случаев целесообразно дождаться снижения интенсивности пешеходного потока, чтобы минимизировать риск конфликтных ситуаций.
Согласно статистическим данным, в последние годы отмечается рост количества штрафов за нарушения правил начала движения с тротуара. Это связано с усилением контрольных мероприятий со стороны ГИБДД и внедрением систем видеофиксации в городах. Следует помнить, что даже незначительное нарушение может повлечь наложение административного взыскания, а при наличии серьезных последствий — лишение права управления транспортным средством.
Для российских водителей знание указанных норм крайне важно в условиях плотной застройки, высокой насыщенности парковочного пространства и интенсивного движения, что создает дополнительные риски. Соблюдение установленных правил не только позволяет избежать штрафных санкций, но и способствует предотвращению аварийных ситуаций.
Gеред началом движения с тротуара водитель обязан убедиться в безопасности маневра, уступить дорогу пешеходам и иным участникам движения, а также учесть факторы видимости и окружающую обстановку. Выполнение данных требований позволяет снизить вероятность опасных ситуаций и обеспечить безопасность дорожного движения.
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