Шаг на «зебру» отменен: когда водитель должен уступить пешеходу и вот, что ответить инспектору ГИБДД

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 07:29

«Зебра» без штрафа: когда водитель не обязан уступать пешеходу

«Зебра» без штрафа: когда водитель не обязан уступать пешеходу

Шаг на «зебру» отменен: когда водитель должен уступить пешеходу и вот, что ответить инспектору ГИБДД

«Зебра» без штрафа: когда водитель не обязан уступать пешеходу

Одновременное появление автомобиля и пешехода на «зебре» — еще не повод для штрафа. Разбираем, когда водитель обязан уступить, как оценивают ситуацию инспекторы и что поможет отстоять свою позицию при споре.

Одновременное появление автомобиля и пешехода на «зебре» — еще не повод для штрафа. Разбираем, когда водитель обязан уступить, как оценивают ситуацию инспекторы и что поможет отстоять свою позицию при споре.

Споры о том, обязан ли водитель уступать дорогу пешеходу на нерегулируемой «зебре», продолжают оставаться одной из самых острых тем в обсуждении дорожного движения. Ситуация, когда автомобиль и человек одновременно оказываются на переходе, не всегда означает нарушение со стороны водителя — многое зависит от того, как именно двигались участники и создавал ли автомобиль помеху. Разбираем ключевые нюансы правил и практические советы для тех, кто столкнулся с претензиями.

Что говорят правила

По действующим нормам уступить дорогу необходимо пешеходу, который уже начал переход или вступил на проезжую часть. Однако это не означает, что водитель обязан резко тормозить при любом появлении человека у края тротуара. Главный критерий — не вынуждать пешехода менять скорость или направление движения. Если человек только подошел к «зебре» и еще не начал переход, обязанность уступить, согласно материалу, не наступает. Когда пешеход ступил на переход, водителю следует быть готовым остановиться, особенно при пересечении траекторий, но одного факта одновременного нахождения на «зебре» для оценки ситуации недостаточно.

На что ориентироваться

Ключевые факторы — расстояние до пешехода и взаимное направление движения. Если автомобиль может проехать, не создавая помех, резкое торможение не требуется. Иная оценка возможна, если маневр водителя вынуждает человека менять темп или направление: инспектор может расценить это как нарушение. Отдельного внимания требуют пожилые люди и маломобильные граждане — им нужно больше времени для перехода, поэтому их положение на дороге особенно важно учитывать.

Что делать при споре

При возникновении спора свою позицию стоит подробно изложить в протоколе, указав, что пешеход не менял скорость или направление из-за действий водителя. Весомым аргументом может стать запись регистратора, на которой видны расстояние между участниками и их поведение. На обжалование штрафа отводится 10 дней. В исходном материале отмечается, что при наличии доказательств подобные штрафы часто отменяются.

Контекст 2026 года

Ужесточение контроля в 2026 году связывают с ростом числа ДТП на переходах. По имеющимся данным, большинство аварийных ситуаций происходит из-за невнимательности водителей и неверной оценки дорожной обстановки. Когда человек появляется на переходе, водитель должен снизить скорость, но, согласно материалу, останавливаться немедленно требуется не всегда. Эксперты также советуют водителям быть готовыми к разговору с инспектором и заранее продумывать, как изложить свою позицию.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Смоленск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться