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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 17:54

Когда водитель обязан остановиться на «зебре»: разъяснения после решения Верховного суда

Когда водитель обязан остановиться на «зебре»: разъяснения после решения Верховного суда

Обязан ли водитель тормозить, если пешеход только ступил на «зебру»? Разбор от Верховного суда

Когда водитель обязан остановиться на «зебре»: разъяснения после решения Верховного суда

Водителям часто выписывают штрафы за непропуск пешеходов на переходе, но не всегда это обосновано. Решение Верховного суда по делу из Кемерово показывает, что не каждое появление человека на «зебре» требует экстренного торможения. Разбираемся, как избежать ошибок и несправедливых наказаний.

Водителям часто выписывают штрафы за непропуск пешеходов на переходе, но не всегда это обосновано. Решение Верховного суда по делу из Кемерово показывает, что не каждое появление человека на «зебре» требует экстренного торможения. Разбираемся, как избежать ошибок и несправедливых наказаний.

Вопрос о том, когда водитель обязан остановиться перед пешеходным переходом, остается одним из самых не простых для автомобилистов. Недавнее дело из Кемерово, дошедшее до Верховного суда, наглядно показало: ни каждое появление человека на «зебре» автоматически влечет за собой обязанность водителя резко затормозить. Это решение может изменить ситуацию на дорогах.

Суть истории проста: девушка-водитель повернула направо на регулируемом перекрестке, а инспектор ГИБДД выписал ей штраф за непредоставление преимущества пешеходу. Однако, как заметили в суде, пешеход только начал движение и находился на значительном расстоянии, а их траектории не пересекались. Районный суд поддержал инспектора, но областной суд, изучив видеозапись, отменил штраф. Верховный суд подтвердил это решение, отметив: главное – отсутствие помех для пешехода.

Ключевой момент - трактовка термина «уступить дорогу» в ПДД. Согласно пункту 1.2, водитель не должен начинать или продолжать движение, если это вынудит пешехода изменить скорость или направление. То есть, если ваши действия не мешают человеку спокойно идти по переходу, экстренная остановка не требуется. Важно оценить не только сам факт появления пешехода, но и реальную возможность создания помехи для него.

На практике это означает: если пешеход только ступил на проезжую часть и находится далеко, а ваши траектории не пересекаются, продолжить движение можно, не нарушая правил. Однако, при любых вводных лучше все же остановиться - это избавит от возможных споров с инспектором и судебных разбирательств. Особенно важно быть внимательным на перекрестках, где пешеходы могут находиться в "слепой зоне".

Если штраф все же выписан, не стоит сразу соглашаться с инспектором. Важно зафиксировать свою позицию в протоколе и приложить видеозапись с регистратора, если она есть. Как показывает практика, суды высшей технологии более тщательно разбираются в деталях дел и могут отменить несправедливое решение. 

Для российских водителей это решение Верховного суда может стать хорошей поддержкой. Грамотность в сложных ситуациях и знание тонкостей ПДД позволяют избежать не только штрафов, но и ошибок на дороге. Такие разъяснения особенно актуальны в условиях, когда количество камер на дорогах продолжают расти.

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