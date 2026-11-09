Пешеход у перехода — водитель уже виноват? Верховный суд поставил точку — за что можно получить штраф

9 ноября 2026, 11:57
Когда водителю грозит штраф за пешехода у края зебры: Верховный суд дал ответ
Когда водителю грозит штраф за пешехода у края зебры: Верховный суд дал ответ
Верховный суд РФ связывает обязанность «уступить дорогу» с созданной автомобилем помехой, а штраф по статье 12.18 КоАП РФ составляет от 1500 до 2500 рублей. Разбираем, когда одного присутствия человека у перехода недостаточно и как защитить себя в спорной ситуации.
Правила дорожного движения — основа безопасности на дорогах. От их соблюдения зависят жизни и здоровье всех участников движения: водителей, пассажиров и пешеходов. Особого внимания требуют нерегулируемые пешеходные переходы, где взаимодействие человека и автомобиля регулируется не сигналами светофора, а взаимной внимательностью и законом. Разберем, как в таких ситуациях трактуется обязанность водителя «уступить дорогу» и какие нюансы важны для обеих сторон.
При нерегулируемом переходе опасная ситуация может возникнуть еще до того, как пешеход появится на проезжей части. Здесь важны и действия водителя, и то, насколько быстро человек реагирует на приближающийся автомобиль.
Верховный суд РФ связывает обязанность «уступить дорогу» с тем, создал ли автомобиль помеху пешеходу. Если из-за возникшей машины пешеходу приходится затормозить или изменить направление движения, водителю может грозить штраф по статье 12.18 КоАП РФ. Санкция составляет от 1500 до 2500 рублей.
Показателен случай, когда человек подошел к бордюру и остановился, испугавшись быстро показавшейся машины. Даже если он остался на тротуаре, такая остановка может свидетельствовать о созданной помехе. Суд оценивает развитие ситуации со стороны наблюдателя: физический контакт и выход пешехода на разметку не являются обязательными.
Однако одного присутствия человека возле зебры недостаточно. Важно, собирался ли он переходить дорогу. Поэтому разбирательство может доказать, как именно двигались обе стороны.
Похожая неопределенность возникает при выборе наказания: случаи, когда инспектор может ограничиться предупреждением, рассмотрены в материале о замечаниях. Здесь же спор обычно касается самого факта помех и поведения пешехода.
Автоматическая камера может зафиксировать автомобиль и человека в один момент, однако сам кадр не всегда показывает, куда направлялся пешеход. Он мог ждать такси или разговаривать по телефону. В спорной ситуации запись регистратора помогает восстановить динамику и понять, собирался ли человек переходить дорогу.
Если инспектор оформляет материалы на месте, водитель может попросить опросить пешехода. Его подтверждение, что машина не помешала и темп движения не изменился, что важно для оценки ситуации. Запись регистратора также стоит сохранить.
Юристы советуют заранее снижать скорость перед нерегулируемыми переходами до 20–30 км/ч, особенно если обзор закрывают припаркованные машины или кусты. Если у зебры стоит человек, остановитесь безопаснее и дайте ему возможность пройти. Штраф по статье 12.18 КоАП РФ составляет от 1500 до 2500 рублей.
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