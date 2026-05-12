Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 04:34

Эксперты назвали лучшее время для покупки авто с пробегом в 2026 году: когда скидки находятся на максимуме

Рынок подержанных автомобилей в России меняется: эксперты отмечают, что ждать резкого снижения цен не стоит, а оптимальное время для покупки - май и июнь. Почему именно сейчас важно принимать решение и какие бренды теряют в цене быстрее других - в материале.

Покупка автомобиля с пробегом в 2026 году — непростая задача. Рынок в России удивляет: спрос растёт, а ликвидных предложений становится меньше. Эксперты уверяют, что ждать масштабных скидок бессмысленно, но есть нюансы, которые помогут сэкономить.

С января по март россияне купили 1,3 миллиона подержанных авто — это рекорд. Рассчитывать на падение цен на 20–30% не стоит. Автомобиль с пробегом — это расход, а не инвестиция, и задача покупателя — минимизировать потери.

Лучшее время для покупки — май и июнь. В этот период спрос ещё не достиг летнего пика, а продавцы готовы к торгу. В июле–августе начинается ажиотаж, и цены в сегменте до 2–3 млн рублей могут вырасти на 5%.

В премиум-сегменте свежие автомобили (3–5 лет) могут немного подешеветь из-за курсов валют. Премиум старше 10 лет дешевеет быстрее: парк стареет, запчасти дорожают, желающих становится меньше.

Обратите внимание на Chevrolet, Opel, Peugeot и Citroën. Владельцы пересаживаются на новые китайские модели, предложение растёт, а спрос не поспевает. Цены на эти марки снижаются, но есть риски.

Цены на подержанные Chery, Haval и Geely останутся стабильными с колебаниями в 2–3%. Крупных скидок не будет: рынок принял эти машины, и спрос сохраняется.

На рынке острый дефицит автомобилей с пробегом до 60–80 тыс. км, прозрачной историей и обслуживанием у дилера. Таких экземпляров всё меньше, их стоимость заметно выше. Проблема будет усугубляться летом.

Не гонитесь за идеальной ценой — ориентируйтесь на свои потребности. Покупайте в мае–июне, не выбирайте самый дешёвый вариант (риск дорогого ремонта), проверяйте историю по VIN. Продавцы в конце весны ещё сговорчивы.

Вторичный рынок 2026 года — территория для прагматиков. Лучшее время для покупки — сейчас. Самые выгодные варианты — ликвидные японские, корейские и европейские авто в хорошем состоянии. Премиум старше 10 лет и бренды вроде Peugeot требуют осторожности, а китайские автомобили с пробегом не дешевеют.

Упомянутые марки: Chevrolet, Opel, Peugeot, Citroen, Chery, Haval, Geely
