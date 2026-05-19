Когда выгоднее продавать подержанный автомобиль: сезонность и нюансы 2026 года

Когда выгоднее продавать подержанный автомобиль: сезонные тренды и риски рынка

В 2026 году сезонность по-прежнему влияет на цены и спрос на вторичном рынке автомобилей. Разбираемся, почему лето редко бывает удачным моментом для продажи машины, и как экономические перемены последних лет изменили правила игры для автовладельцев.

Вопрос о том, когда лучше продавать подержанный автомобиль, остается актуальным для многих россиян. Сезонные колебания активности и цен влияют на итоговую сумму сделки, особенно в периоды, когда традиционно фиксируется спад интереса к покупке машины.

Летние месяцы — с июня по сентябрь — это не самое удачное время для продажи авто. Причина проста: сезон отпусков, дачные хлопоты и ремонты отвлекают покупателей, из-за чего цены на рынке падают. В этот период многие предпочитают откладывать крупные покупки, часть водителей и вовсе временно пересаживается на общественный транспорт или уезжает за город. В результате общая стоимость автомобиля может оказаться ниже ожидаемой.

Весна, напротив, традиционно считается лучшим временем для продажи машины. С наступлением тепла и сухой погоды личный транспорт снова становится востребованным: впереди дачный сезон и летние поездки. Именно в этот период, как правило, наблюдается рост спроса и цен на авто с пробегом. К осени интерес к покупке еще держится, но уже не так выражен, как весной.

Зимняя ситуация схожа с летней: спрос снижается, а вместе с ним и цены. Многие автомобилисты предпочитают не связываться с эксплуатацией на холоде, чтобы не сталкиваться с проблемами из-за морозов, снега и риска ДТП. К тому же в преддверии новогодних праздников у большинства людей есть и другие финансовые приоритеты.

За последние пару лет рынок автомобилей в России заметно изменился. Дефицит новых машин, вызванный санкциями и нехваткой электронных компонентов, привел к росту цен на подержанные автомобили. Теперь даже летом можно продать ухоженную машину дороже, чем раньше, и сделать это относительно быстро. Однако эксперты советуют не торопиться с продажей, если вы планируете купить другой автомобиль: новые машины стоят дорого, а поддержка старой зачастую выгоднее.

В целом сезонность по-прежнему играет решающую роль на вторичном рынке. Весна остается самым удачным временем для продажи, а летом и зимой стоит быть готовым к снижению стоимости. При нынешней экономической ситуации можно предположить, что даже в не самый удачный сезон можно найти своего покупателя, если грамотно подойти к подготовке автомобиля и учесть все нюансы рынка.

Стоит отметить, что при выборе времени для продажи важно учитывать не только сезон, но и общее состояние рынка. Например, в 2026 году, по данным аналитиков, спрос на вторичном рынке останется высоким, но конкуренция среди продавцов тоже выросла. Это подтверждает и опыт покупателей, которые все чаще обращают внимание на техническое состояние и прозрачность истории автомобиля.