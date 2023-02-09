Когда за движение задним ходом могут оштрафовать

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Автоюрист Сергей Смирнов рассказал в интервью радио Sputnik о юридических нюансах при движении задним ходом. Главное, водитель всегда должен осознавать опасность маневра и двигаться крайне осторожно. В зеркалах остается много слепых зон, поэтому в ПДД прямо указано, что для безопасного маневра водитель может и должен прибегнуть к помощи третьих лиц. Например, если за автомобилем окажется ребенок, по зеркалам его можно просто не заметить.

Наиболее распространенная ситуация, когда можно получить штраф касается выезда с парковки задним ходом. Бывает, что водитель случайно задевает чужую машину, но не замечает удара и уезжает прочь. Тогда его могут привлечь за оставление места ДТП. Наказание предусмотрено серьезное, штрафом отделаться не удастся. Водителю грозит лишение прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Кроме того, в правилах прописаны ситуации, когда движение задним ходом и вовсе запрещено: на перекрестке, на пешеходном переходе, на скоростной дороге, на мосту, под путепроводом и так далее. Нарушение карается штрафом в размере 500 рублей.

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