Когда за перевозку елки могут оштрафовать

Юрист Юлия Цын рассказала в интервью агентству «Прайм» , что несоблюдение ПДД при перевозке новогодней ели грозит штрафом. Согласно правилам, груз не должен ограничивать водителю обзор или затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства. Кроме того, елка не должна закрывать фары, фонари и световозвращатели, регистрационные знаки, а также мешать восприятию сигналов, подаваемых рукой.

Если елка выступает за габаритные огни автомобиля более чем на 1,0 метр по длине или более чем на 0,4 метра по бокам, необходимо обозначить ТС знаком «Крупногабаритный груз» и при необходимости фонарем и световозвращателем. Кроме того, юрист предупредила о суровом наказании за незаконную вырубку деревьев, от штрафа в 5 000 рублей до лишения свободы. Поэтому при покупке елки необходимо потребовать у продавца любые документы, подтверждающие факт совершения сделки: чек или хотя бы расписку в свободной форме.

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