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17 января 2020, 18:55

Табло предупредит о снежном заносе на дороге в Териберку

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Фото из социальных сетей
Высокие технологии приходят в самые удаленные точки нашей Родины. На сей раз речь идет о Териберке, что в северной части Мурманской области. Здесь монтируют интерактивное табло, на которое будет выводиться информация о сложных погодных условиях.
Табло предупредит о снежном заносе на дороге в Териберку

Фото из социальных сетей

Если быть точнее, подобных табло на так называемой «Серебрянской дороге» будет три. Плюс электронные носители появятся и на федеральной трассе, с которой, собственно говоря, и осуществляется поворот на Териберку. 

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В частности, отмечается, что идея родилась еще в минувшем году, когда «Серебрянская дорога» неоднократно закрывалась для движения автотранспорта по причине снежных заносов. В 2020-м  на ее регулярное обслуживание заложено больше, чем когда бы то ни было финансовых средств, и единиц спецтехники для расчистки.

В Сети по-разному отнеслись к данной инициативе. Елена Барукова, например, говорит, что «до сих пор узнавали погодные условия и без этого табло». Андрей Неклеса акцентирует внимание на другом: «Лучше бы дорогу «установили». С ней солидарна и Светлана Алексашина: «Лучше бы дорогу улучшил».

А вот Виталий Попов считает, что «безшабашным и табло не поможет». Он прав, как никто другой: дорога на Териберку крайне опасна, и тот, кто гоняет без рассудка, часто оказывается в кювете. Мы об это уже писали…

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Табло предупредит о снежном заносе на дороге в Териберку
Если быть точнее, подобных табло на так называемой «Серебрянской дороге» будет три. Плюс электронные носители появятся и на федеральной трассе, с которой, собственно говоря, и осуществляется поворот на Териберку.  {{material_128552}} Кто был в этих суровых местах, знает: метет здесь иногда знатно – видимость нулевая. С вводом в эксплуатацию новых «информаторов» водители смогут заблаговременно узнавать дорожную и погодную обстановку на участках «Териберка», «Туманка» и «Кильдин». Об этом сообщается в одном местном интернет-сообществе. В частности, отмечается, что идея родилась еще в минувшем году, когда «Серебрянская дорога» неоднократно закрывалась для движения автотранспорта по причине снежных заносов. В 2020-м  на ее регулярное обслуживание заложено больше, чем когда бы то ни было финансовых средств, и единиц спецтехники для расчистки.В Сети по-разному отнеслись к данной инициативе. Елена Барукова, например, говорит, что «до сих пор узнавали погодные условия и без этого табло». Андрей Неклеса акцентирует внимание на другом: «Лучше бы дорогу «установили». С ней солидарна и Светлана Алексашина: «Лучше бы дорогу улучшил».А вот Виталий Попов считает, что «безшабашным и табло не поможет». Он прав, как никто другой: дорога на Териберку крайне опасна, и тот, кто гоняет без рассудка, часто оказывается в кювете. Мы об это уже писали…
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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