Табло предупредит о снежном заносе на дороге в Териберку
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Фото из социальных сетей
Если быть точнее, подобных табло на так называемой «Серебрянской дороге» будет три. Плюс электронные носители появятся и на федеральной трассе, с которой, собственно говоря, и осуществляется поворот на Териберку.
В частности, отмечается, что идея родилась еще в минувшем году, когда «Серебрянская дорога» неоднократно закрывалась для движения автотранспорта по причине снежных заносов. В 2020-м на ее регулярное обслуживание заложено больше, чем когда бы то ни было финансовых средств, и единиц спецтехники для расчистки.
В Сети по-разному отнеслись к данной инициативе. Елена Барукова, например, говорит, что «до сих пор узнавали погодные условия и без этого табло». Андрей Неклеса акцентирует внимание на другом: «Лучше бы дорогу «установили». С ней солидарна и Светлана Алексашина: «Лучше бы дорогу улучшил».
А вот Виталий Попов считает, что «безшабашным и табло не поможет». Он прав, как никто другой: дорога на Териберку крайне опасна, и тот, кто гоняет без рассудка, часто оказывается в кювете. Мы об это уже писали…
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