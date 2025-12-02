LADA готовит семейный минивэн на базе Весты — сроки выхода снова сдвигаются

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 15:52

Когда ждать новый минивэн LADA B-Van и почему его запуск снова откладывается

АВТОВАЗ работает над новым минивэном на платформе Lada Vesta. Проект неоднократно переносился и менял концепцию. Ожидания автолюбителей растут, но точная дата выхода снова сместилась. Подробности о судьбе долгожданной новинки — в нашем материале.

История показа нового минивэна LADA началась еще в 2018 году, когда впервые заговорили о проекте Lada Van. Затем выяснилось, что модель станет доработанной версией Renault Dokker, но с узнаваемым обликом в стиле Lada Vesta. Первые планы по запуску производства были весьма амбициозными: старт намечался на 2020-2022 годы, а фотографии с презентаций подогрели интерес общественности.

Однако уже к 2019 году стало ясно, что реальный выпуск далек от реальности. Представители компании называли разные даты, но сам АвтоВАЗ не подтвердил ни одной из них. В начале 2020 года стало известно, что на заводе о проекте Lada Van практически не упоминают, а возможности его скорого проявления минимальны.

В 2021 году интерес к теме возродился: появились слухи о возможном запуске минивэна, но уверенности в реализации не было. Только летом 2023 года стало известно о новом проекте — речь шла о минивэне на базе Lada Vesta. Концепция изменилась: нижняя часть кузова — от Весты, верхняя — полностью новая. Но и здесь планы были туманными, а официальные комментарии были крайне сдержанными.

В течение 2023 года представители компании ни разу не упоминали о новом минивэне. К концу года стало ясно: работа над преемником Ларгуса действительно велась, но ждать его стоило не раньше 2025 года.

В 2024 году вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗ сообщил, что концепция минивэна может быть показана в 2025 году, а полноценный анонс произойдет за полгода до старта продаж. На конференции в январе 2025 года прозвучала новая дата — 2027 год. В марте 2025 года стартовали разрабатотки семейного минивэна на 5–7 мест, ориентированного на большую семью и путешествия.

Весной 2025 года стало известно, что дизайн будущей новинки уже заявлен, а прототип планируют представить на Петербургском форуме в 2026 году. Летом глава автоконцерна уточнил: модель пока носит рабочее имя B-Van, собственного имени у нее нет.

Осенью 2025 года появились новости: работа над проектом идет медленно, возможны изменения в уже согласованном дизайне. Все перспективные разработки АвтоВАЗа смещаются на полтора-два года вперед. В конце ноября стало известно, что запуск минивэна LADA B-Van перенесен на 2029 год.

Таким образом, долгожданная новинка вновь оказалась в числе проектов с неопределенным будущим. Несмотря на все усилия и интерес со стороны покупателей, минивэн LADA B-Van выйдет на рынок ближе к концу десятилетия. Остаётся надеяться, что к моменту выхода модель будет соответствовать ожиданиям и сможет достойно заменить Largus.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
