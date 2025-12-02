LADA готовит семейный минивэн на базе Весты — сроки выхода снова сдвигаются

2 декабря 2025, 15:52
Когда ждать новый минивэн LADA B-Van и почему его запуск снова откладывается
Когда ждать новый минивэн LADA B-Van и почему его запуск снова откладывается
АВТОВАЗ работает над новым минивэном на платформе Lada Vesta. Проект неоднократно переносился и менял концепцию. Ожидания автолюбителей растут, но точная дата выхода снова сместилась. Подробности о судьбе долгожданной новинки — в нашем материале.
История показа нового минивэна LADA началась еще в 2018 году, когда впервые заговорили о проекте Lada Van. Затем выяснилось, что модель станет доработанной версией Renault Dokker, но с узнаваемым обликом в стиле Lada Vesta. Первые планы по запуску производства были весьма амбициозными: старт намечался на 2020-2022 годы, а фотографии с презентаций подогрели интерес общественности.
Однако уже к 2019 году стало ясно, что реальный выпуск далек от реальности. Представители компании называли разные даты, но сам АвтоВАЗ не подтвердил ни одной из них. В начале 2020 года стало известно, что на заводе о проекте Lada Van практически не упоминают, а возможности его скорого проявления минимальны.
В 2021 году интерес к теме возродился: появились слухи о возможном запуске минивэна, но уверенности в реализации не было. Только летом 2023 года стало известно о новом проекте — речь шла о минивэне на базе Lada Vesta. Концепция изменилась: нижняя часть кузова — от Весты, верхняя — полностью новая. Но и здесь планы были туманными, а официальные комментарии были крайне сдержанными.
В течение 2023 года представители компании ни разу не упоминали о новом минивэне. К концу года стало ясно: работа над преемником Ларгуса действительно велась, но ждать его стоило не раньше 2025 года.
В 2024 году вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗ сообщил, что концепция минивэна может быть показана в 2025 году, а полноценный анонс произойдет за полгода до старта продаж. На конференции в январе 2025 года прозвучала новая дата — 2027 год. В марте 2025 года стартовали разрабатотки семейного минивэна на 5–7 мест, ориентированного на большую семью и путешествия.
Весной 2025 года стало известно, что дизайн будущей новинки уже заявлен, а прототип планируют представить на Петербургском форуме в 2026 году. Летом глава автоконцерна уточнил: модель пока носит рабочее имя B-Van, собственного имени у нее нет.
Осенью 2025 года появились новости: работа над проектом идет медленно, возможны изменения в уже согласованном дизайне. Все перспективные разработки АвтоВАЗа смещаются на полтора-два года вперед. В конце ноября стало известно, что запуск минивэна LADA B-Van перенесен на 2029 год.
Таким образом, долгожданная новинка вновь оказалась в числе проектов с неопределенным будущим. Несмотря на все усилия и интерес со стороны покупателей, минивэн LADA B-Van выйдет на рынок ближе к концу десятилетия. Остаётся надеяться, что к моменту выхода модель будет соответствовать ожиданиям и сможет достойно заменить Largus.
Похожие материалы Лада
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве