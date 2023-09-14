Когда ждать очередного подорожания Lada: прогноз

Ранее мы писали Автомобили Lada лишились самой дешевой модели В конце июля глава АвтоВАЗа Максим Соколов дал трудновыполнимое обещание – удержать цену самой бюджетной модели ... Читать далее

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев в интервью «Газетой.Ru» предположил, что следующее и последнее в этом году подорожание автомобилей Lada произойдет в ноябре. Цены вырастут на 3 – 5% или на 25 000 – 40 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Ноябрьское повышение цен стало уже традиционным для автомобилей Lada. В этом году на корректировку прайс-листов повлияет, в первую очередь, очередное ослабление курса рубля. Многие комплектующие сейчас поставляют из Китая, а значит цены на них постоянно растут. Наиболее заметно увеличится цена Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей, уточнил Сергей Бургазлиев.

Напомним, в 2023 году автомобили Lada дорожали три раза. Сначала цены выросли с 1 марта. Во второй раз прайс-листы скорректировали в начале мая. В третий раз машины подорожали в августе. Во всех случаях цены менялись от 1,2 до 5 процентов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах