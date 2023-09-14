Когда ждать очередного подорожания Lada: прогноз
Ноябрьское повышение цен стало уже традиционным для автомобилей Lada. В этом году на корректировку прайс-листов повлияет, в первую очередь, очередное ослабление курса рубля. Многие комплектующие сейчас поставляют из Китая, а значит цены на них постоянно растут. Наиболее заметно увеличится цена Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей, уточнил Сергей Бургазлиев.
Напомним, в 2023 году автомобили Lada дорожали три раза. Сначала цены выросли с 1 марта. Во второй раз прайс-листы скорректировали в начале мая. В третий раз машины подорожали в августе. Во всех случаях цены менялись от 1,2 до 5 процентов.
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-
14.09.2023, 15:08
Госавтоинспекция оштрафовала нерадивую мать, попавшую на видео
В начале сентября один из неравнодушных автомобилистов снял на видео молодую женщину-водителя, на коленях у которой сидел маленький ребенок. В ответ на возмущенные замечания автоледи заявила, что это ее дело. В полиции такое жизненное кредо оценили.Читать далее
-
14.09.2023, 12:42
Очередное жуткое ДТП на «Скандинавии»: машину разорвало надвое
Смертельная авария произошла утром 14 августа в Ленинградской области, на 65-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». Водитель BMW не справился с управлением на мокрой трассе. От удара машину разорвало пополам.Читать далее
-
14.09.2023, 09:58
Эксперт рассказал, почему в России больше не будет машин без ABS
Весной 2022 года на фоне введения санкций и сбоев в поставках комплектующих Минпромторг разрешил российским автопроизводителям выпускать автомобили в «упрощенных» комплектациях. Но скоро ситуация изменится.Читать далее
-
14.09.2023, 09:38
На АвтоВАЗе собрали Lada Vesta NG с автоматической коробкой передач и Niva Travel с обновленным салоном
В Тольятти собрали очередную тестовую партию автомобилей Lada Vesta NG с китайской автоматической коробкой передач. Серийное производство может начаться до конца 2023 года. Внедорожник Niva Travel примерил обновленный салон.Читать далее
-
14.09.2023, 07:33
Стартовали продажи нового китайского кроссовера из Калининграда: сколько он стоит?
Китайская компания BAIC вывела на российский рынок четвертую модель. Это среднеразмерный кроссовер BAIC X55, который по габаритам похож на Mitsubishi Outlander.Читать далее
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