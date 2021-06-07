Когда ждать рестайлинг Lada Xray?
Фото: Александр Шторм / iReactor
Учитывая небольшие объемы производства, нецелесообразно вносить в конструкцию Lada Xray серьезные технические изменения. Именно поэтому у модели никогда не появится базовый 8-клапанный 1,6-литровый мотор, останется старый «робот», а электрогидроусилитель не прижился и его заменили на обычный гидроусилитель от «Ларгуса». Спецверсии же позволяют при сравнительно небольших добработках оживлять интерес покупателей.
В соответствии со стратегией Renaulution, в 2021 и 2022 годах на АвтоВАЗе не выйдет ни одной полностью новой модели. Ближайшие серьезные премьеры запланированы на 2023 год.
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