Как правильно проезжать кольцо и что советуют эксперты для безопасности на дороге

1 июля 2026, 13:46
Кольцевые развязки: почему ошибки на круге приводят к штрафам и авариям
Кольцевые развязки: почему ошибки на круге приводят к штрафам и авариям
Круговые перекрестки остаются сложным испытанием для многих водителей, особенно в условиях плотного трафика и неочевидных правил. Разбираемся, какие нюансы важно учитывать на кольце, чтобы избежать штрафов и аварийных ситуаций - актуально для всех, кто часто сталкивается с такими развязками.
Кольцевые развязки давно перестали быть просто элементом дорожной инфраструктуры — это один из самых непростых участков для вождения. Даже опытные водители теряются при движении по кругу, особенно если разметка стерта или знаки неочевидны. В условиях плотного потока и ограниченного обзора ошибка здесь может привести не только к штрафу, но и к неожиданному происшествию. Как отмечают эксперты, инспекторы ГИБДД часто дежурят именно на таких участках — их присутствие дисциплинирует, но не всегда спасает от спорных ситуаций.
Четкая разметка на асфальте — идеальный ориентир для любого водителя. Если видишь линии, остается только следовать им, а поворотники становятся лишь подтверждением выбранной траектории. Главное — не ошибиться с полосой: если вы не заняли крайний правый ряд, съехать с круга не получится. В этом случае придется сделать еще один оборот. Только после перестроения вправо можно безопасно покинуть кольцо, включив правый сигнал поворота.
Ситуация усложняется, когда на въезде в круг ваша дорога считается главной. В этом случае поворотник при въезде не требуется — движение воспринимается как прямое. Но если вы въезжаете со встречной полосы, обязательно включите правый сигнал. На самом кольце действует правило приоритета: главная дорога — второстепенная. Для въезда или смены рядов всегда используйте поворотник, чтобы избежать недопонимания со стороны других участников.
На практике чаще всего само кольцо является главной дорогой, а примыкающие — второстепенными. Въезд возможен с любой полосы, но важно заранее выбрать нужный вариант, чтобы не создавать помех. Если не успели перестроиться, лучше сделайте еще один круг, чем рисковать. Левый ряд — для тех, кто продолжает движение по кругу, а для съезда нужно заранее перестроиться вправо. Хотя правила разрешают выезд из любой полосы при обеспечении безопасности, эксперты советуют не злоупотреблять этим, особенно в часы пик.
Самый запутанный вариант — равнозначный перекресток с круговым движением. Здесь действует обновленное правило: уступай тем, кто уже находится на кольце. Въезжать необходимо с правым поворотником, а перестроение выполнять максимально осторожно. Например, многие водители, особенно на грузовиках, сразу занимают левый ряд и пытаются выехать с кольца, что создает аварийные ситуации. В таких случаях безопаснее уступить и дождаться, пока поток не рассосется.
В 2026 году кольцевые развязки останутся актуальной темой для российских дорог. По статистике, именно на таких перекрестках фиксируется до 15% всех ДТП, причем большинство случаев связано с неправильным выбором полосы и несвоевременным включением поворотников. Важно помнить: внимательность к разметке, знание приоритетов и уважение к другим участникам движения — ключ к безопасности на любом круге.
Водителям стоит запомнить: даже если кажется, что все понятно, нюансов гораздо больше. Например, в материале о сцеплении с дорогой и типичных ошибках при эксплуатации были выявлены типичные проблемы с трансмиссией .
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