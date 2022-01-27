Коленвалы для моторов Hyundai теперь делает УАЗ: как такое возможно?
Фото: Панорама
В декабре 2021 года заводу Hyundai отгрузили первую партию серийных коленвалов, состоящую из 3 тысяч штук, сообщает газета Панорама, корпоративное издание УАЗа. В январе планируют поставить еще 10 тысяч отливок. Откомандированные в Петербург специалисты «УАЗ Автокомпонента» проверяют качество коленвалов после разгрузки и отдельно после мехобработки. В дальнейшем объемы должны возрасти до 20 тысяч деталей в месяц.
Перед подписанием контракта эксперты Hyundai Motor тщательно проверили продукцию компании «УАЗ-Автокомпонент» и выдали ей сертификат, подтверждающий полное соответствие продукции ульяновского предприятия требованиям корейского автопроизводителя.
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