Колеса от тягача улетели в «Транзит»
К счастью, обошлось без жертв. Водитель «Транзита» отделался легким испугом и может смело отмечать второй день рождения. Далеко не всегда аналогичные происшествия на дороге обходятся без серьезных последствий. Например, весной 2022 года на дороге Пермь – Екатеринбург водителя Renault убило оторвавшимся крылом кабины грузовика MAN.
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23.11.2022, 09:47
Второклассник покатался на Ford Transit: расплачиваться теперь отцу (видео)
В Анапе водитель заметил маленького мальчика за рулем фургона Ford Transit. Особых водительских навыков у малыша не было, габариты машины он чувствовал плохо, а потом и вовсе растерялся.Читать далее
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22.09.2022, 08:33
Названы лучшие фургоны в мире: Volkswagen обошел Ford
Жюри специализированной премии «Международный фургон года» (IVOTY), состоящее из 24 экспертов в данном сегменте, подвело итоги нынешнего года и назвало пять лучших автомобилей.Читать далее
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08.09.2022, 17:22
Новый российский бренд опять оказался китайским: кто на этот раз
На смену европейским и американским автопроизводителям в России приходят китайские. Журналисты выяснили, что место фургонов Ford Transit на конвейере в Елабуге тоже займут китайцы, но уже под российским брендом.Читать далее
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07.09.2022, 07:45
Первые модели нового бренда «Соллерс»: подробности и сроки запуска
Накануне на Восточном форуме прозвучало сенсационное заявление генерального директора ПАО «Соллерс Авто» Николая Соболева о планах создания собственной автомобильной марки. Журналисты выяснили, какие автомобили, где и когда начнут выпускать.Читать далее
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27.06.2022, 14:19
Российский бизнесмен продал сразу несколько автозаводов
Вадим Швецов утратил интерес к российскому автопрому. Он продал свою долю в компании «Соллерс Авто», которой принадлежали УАЗ, завод по производству Ford Transit Форд в Елабуге, завод Mazda во Владивостоке и Заволжский моторный завод.Читать далее
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16.06.2022, 08:26
На автозаводе в Елабуге нашли замену Ford Transit
С марта в Елабуге простаивает завод Sollers Ford, где собирали популярные в России фургоны Ford Transit. Никакой официальной информации о возобновлении производства нет. Журналисты узнали, что на предприятии уже присматриваются к другой модели.Читать далее
-
23.11.2022, 09:47
Второклассник покатался на Ford Transit: расплачиваться теперь отцу (видео)
В Анапе водитель заметил маленького мальчика за рулем фургона Ford Transit. Особых водительских навыков у малыша не было, габариты машины он чувствовал плохо, а потом и вовсе растерялся.Читать далее
-
22.09.2022, 08:33
Названы лучшие фургоны в мире: Volkswagen обошел Ford
Жюри специализированной премии «Международный фургон года» (IVOTY), состоящее из 24 экспертов в данном сегменте, подвело итоги нынешнего года и назвало пять лучших автомобилей.Читать далее
-
08.09.2022, 17:22
Новый российский бренд опять оказался китайским: кто на этот раз
На смену европейским и американским автопроизводителям в России приходят китайские. Журналисты выяснили, что место фургонов Ford Transit на конвейере в Елабуге тоже займут китайцы, но уже под российским брендом.Читать далее
-
07.09.2022, 07:45
Первые модели нового бренда «Соллерс»: подробности и сроки запуска
Накануне на Восточном форуме прозвучало сенсационное заявление генерального директора ПАО «Соллерс Авто» Николая Соболева о планах создания собственной автомобильной марки. Журналисты выяснили, какие автомобили, где и когда начнут выпускать.Читать далее
-
27.06.2022, 14:19
Российский бизнесмен продал сразу несколько автозаводов
Вадим Швецов утратил интерес к российскому автопрому. Он продал свою долю в компании «Соллерс Авто», которой принадлежали УАЗ, завод по производству Ford Transit Форд в Елабуге, завод Mazda во Владивостоке и Заволжский моторный завод.Читать далее
-
16.06.2022, 08:26
На автозаводе в Елабуге нашли замену Ford Transit
С марта в Елабуге простаивает завод Sollers Ford, где собирали популярные в России фургоны Ford Transit. Никакой официальной информации о возобновлении производства нет. Журналисты узнали, что на предприятии уже присматриваются к другой модели.Читать далее
- 727 500 РFord Transit Connect 2012 в Москве
- 647 700 РFord Transit Connect 2012 в Москве
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