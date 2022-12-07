Колеса от тягача улетели в «Транзит»

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Авария произошла около 16:30 во вторник, 6 декабря. На 91-м километре автотрассы Екатеринбург – Курган тягач Scania потерял сразу два колеса. Как рассказали порталу e1.ru в ГИБДД Свердловской области, водитель, мужчина 1977 года рождения, не проверил перед выездом техническое состояние грузовика. Пара колес отлетела на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал грузовик Ford. От удара он съехал в кювет и лишился части бампера.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель «Транзита» отделался легким испугом и может смело отмечать второй день рождения. Далеко не всегда аналогичные происшествия на дороге обходятся без серьезных последствий. Например, весной 2022 года на дороге Пермь – Екатеринбург водителя Renault убило оторвавшимся крылом кабины грузовика MAN.

Упомянутые модели: Ford Transit (от 1 620 000 Р )

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