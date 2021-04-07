Колесо на трассе чуть не стоило жизни мотоциклисту (видео)
В Сан-Диего, штат Калифорния мужчина с вершины холма специально спустил автомобильное колесо на трассу. Мотоциклист Сервандо Лопес в это время двигался по трассе с приличной скоростью, он попытался избежать столкновения, но было уже поздно, Kawasaki Vulcan 500 столкнулся с колесом.
Лопес не получил серьезных травм, он больше беспокоился о том, чтобы его не переехал какой-нибудь автомобиль: «Моей первой мыслью было, что мне нужно встать, мне нужно встать. Я не знал, что происходило позади меня. Могли ехать автомобили, превышающие скорость. Они могли сбить меня».
Свидетели в машинах, которые остановились, чтобы помочь мотоциклисту сообщили, что видели человека в серой рубашке, который спустил колесо с холма. Когда на место происшествия прибыл Калифорнийский дорожный патруль, этот человек скрылся.
Незакрепленные колеса представляют серьезную опасность не только для мотоциклистов. Колесо, летевшее по шоссе, пробило часть крыши Ford Explorer, сообщает Global News .
Мотоциклист сделал для себя вывод и поделился со своими друзьями: «Я думаю, что главный вывод из этого, что мотоциклисты должны носить свое снаряжение, потому что я довольно сильно ударился о землю. Если бы не мой шлем и защита, я был бы в гораздо худшем состоянии».
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