Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 января 2020, 02:17

Количество газонаполнительных «заправок» в Петербурге будет расти

  • 193
  • 0
Фото: energybase.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели рабочую встречу, на которой подвели итоги взаимодействия между городом на Неве и «народным достоянием» в прошлом году и обсудили планы на год текущий.
Количество газонаполнительных заправок в Петербурге будет расти

Фото: gov.spb.ru

Среди прочего особое внимание на встрече было уделено применению природного газа на автотранспорте. Отмечено, что широкое использование экологичного моторного топлива является важной составляющей комфортной городской среды.

Для развития инфраструктуры для заправки газомоторных автомобилей и автобусов правительство города и «Газпром» реализуют Дорожную карту на 2019-2023 г.г.

В минувшем году «Газпром» завершил строительство 2 площадок для передвижных автогазозаправщиков. В конце года закончено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на ул. Фучика, идет последняя подготовка к вводу объекта ее в эксплуатацию. Попутно ведется проектирование еще нескольких АГНКС.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
продам акпп slxa honda stream/civic
Цитата:| Кому: евгений183 коробку продали?
Александр
Атмосфера-Авто | отзывы
Добрый день, уточните пожалуйста про какой автосалон вы пишите и по какому адресу он находитсяЦитата:| Умеют создать видимость честного отношения, предоставляют исчерпывающую информацию обо всем, всех дефектах, отсутствии шторок и прочей шняги, о владельцах, пробеге. Все вранье. Чешут просто от фонаря ...
Андрей
Греется правое переднее колесо
Цитата:| Кому: seamus Вполне вероятно, что подклинивают колодки или тормозной цилиндр. В ситуации сразу после их замены такое иногда случается. Нужно немного подождать, пока приработаются детали».
Goshina
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Количество газонаполнительных «заправок» в Петербурге будет расти
Среди прочего особое внимание на встрече было уделено применению природного газа на автотранспорте. Отмечено, что широкое использование экологичного моторного топлива является важной составляющей комфортной городской среды. Для развития инфраструктуры для заправки газомоторных автомобилей и автобусов правительство города и «Газпром» реализуют Дорожную карту на 2019-2023 г.г.В минувшем году «Газпром» завершил строительство 2 площадок для передвижных автогазозаправщиков. В конце года закончено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на ул. Фучика, идет последняя подготовка к вводу объекта ее в эксплуатацию. Попутно ведется проектирование еще нескольких АГНКС.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Самара Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.