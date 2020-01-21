Количество газонаполнительных «заправок» в Петербурге будет расти
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Фото: gov.spb.ru
Среди прочего особое внимание на встрече было уделено применению природного газа на автотранспорте. Отмечено, что широкое использование экологичного моторного топлива является важной составляющей комфортной городской среды.
Для развития инфраструктуры для заправки газомоторных автомобилей и автобусов правительство города и «Газпром» реализуют Дорожную карту на 2019-2023 г.г.
В минувшем году «Газпром» завершил строительство 2 площадок для передвижных автогазозаправщиков. В конце года закончено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на ул. Фучика, идет последняя подготовка к вводу объекта ее в эксплуатацию. Попутно ведется проектирование еще нескольких АГНКС.
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