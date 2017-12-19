19 декабря 2017, 12:09

Количество кредитных продаж автомобилей растет

По итогам января-октября текущего года в России было выдано на 39,3% больше автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма выданных займов составила 391,9 млрд рублей.
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наиболее высокие темпы роста объемов выданных автокредитов отмечены в Кемеровской области (+68,5%). На втором и третьем месте расположились Челябинская область и Удмуртская Республика с показателями +57,8 и +55,4% соответственно. Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню докризисного 2014 года.

Ранее сообщалось, что в следующем году программа льготного автокредитования может быть продлена, правда, с некоторыми изменениями. Соответствующий проект постановления представило Министерство промышленности и торговли РФ.

В частности, документ предусматривает отмену 10-процентной скидки на кредитную ставку. Это объясняется тем, что уровень ставок по автокредитам и без того достиг показателей 2014 года. При этом «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по-прежнему можно будет приобрести со скидкой на первоначальный взнос в размере 10% от цены машины. Также специалисты предлагают увеличить порог с 1,45 до 1,5 млн рублей. А вот максимальная ставка вырастет с 11,3% до 17%.

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Количество кредитных продаж автомобилей растет
{{material_121907}}Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наиболее высокие темпы роста объемов выданных автокредитов отмечены в Кемеровской области (+68,5%). На втором и третьем месте расположились Челябинская область и Удмуртская Республика с показателями +57,8 и +55,4% соответственно. Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню докризисного 2014 года. Ранее сообщалось, что в следующем году программа льготного автокредитования может быть продлена, правда, с некоторыми изменениями. Соответствующий проект постановления представило Министерство промышленности и торговли РФ.В частности, документ предусматривает отмену 10-процентной скидки на кредитную ставку. Это объясняется тем, что уровень ставок по автокредитам и без того достиг показателей 2014 года. При этом «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по-прежнему можно будет приобрести со скидкой на первоначальный взнос в размере 10% от цены машины. Также специалисты предлагают увеличить порог с 1,45 до 1,5 млн рублей. А вот максимальная ставка вырастет с 11,3% до 17%.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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