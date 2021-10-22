Количество «пьяных» аварий в Подмосковье уменьшилось, заслуга в этом принадлежит ГИБДД. Вы согласны?
За первые 9 месяцев 2021 года в крови 62 погибших был обнаружен высокий уровень алкоголя. И это притом, что за аналогичный период 2020-го превышение разрешенных промилле обнаружили у 94 погибших в ДТП. По словам Светланы Заблоцкой, директора общественной организации «Союз безопасности дорожного движения», снижение количества «пьяных» ДТП – исключительно заслуга ГИБДД.
Что касается общего количества жертв ДТП, оно осталось на прежнем уровне: если с января по сентябрь прошлого года на подмосковных дорогах погибло 535 человек, за тот же период в текущем году жизни лишилось 533 человека.
К счастью, зарегистрировано на 15% меньше погибших пешеходов, на 13% снизилось число смертей при переходе дороги по «зебре». Вне оной количество жертв за указанный период уменьшилось на 18%. Достичь новых показателей, по словам г-жи Заболоцкой, удалось путем снижения максимально разрешенной скорости в зоне пешеходных переходов, а также установке освещения и средств фото- и видеофиксации.
Свои плоды принесла программа по освещению региональных дорог – благодаря этому на 12% снизилось число смертей в темное время суток. Но есть и ложка дегтя: экспертам не нравится ситуация с авариями на крупных трассах. Свежие данные говорят о том, что количество погибших в ДТП на них выросло на 3%.
- 5 929 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 11 610 912 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 169 999 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 560 000 РVolkswagen Touran 2008 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 869 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий