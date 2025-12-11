Британский изобретатель создал уникальный Hilux с огнеметом и когтями Росомахи – что еще он спрятал

11 декабря 2025, 20:12
Колин Ферз превратил новый Toyota Hilux в футуристический пикап в стиле 1985 года
Колин Ферз превратил новый Toyota Hilux в футуристический пикап в стиле 1985 года
Колин Ферз снова удивил автолюбителей. Его новый проект — Toyota Hilux, вдохновленный фильмами 80-х. Внедорожник получил необычные доработки и яркий дизайн. Внутри скрыты неожиданные технологии. Узнайте, что еще придумал инженер.
Британский инженер, изобретатель и популярный блогер Колин Ферз вновь оказался в центре внимания автомобильного сообщества. В этот раз он взял новую Toyota Hilux и превратил ее в нечто, похожее на фантастический пикап 1985 года. Вдохновением для проекта являются культовые фильмы о путешествиях во времени, а также любовь к необычным техническим решениям.
Внешне Hilux сразу выделяется среди других пикапов. На кузове появились яркие ретро-наклейки, а на крыше — массивные желтые фары-«прожекторы» с защитными крышками. Подвеска была полностью переработана, чтобы автомобиль мог уверенно чувствовать себя на бездорожье. Ферз не ограничился только внешними изменений — он добавил множество уникальных функций, которые делают этот пикап по-настоящему особенным.
Одной из самых необычных доработок стал встроенный огнемет, установленный на специальном скутере, который можно перевозить в кузове. Это устройство не только эффектно выглядит, но и полностью работоспособно. Еще одна «фишка» — пневматические когти, вдохновленные персонажем Розомахой из комиксов. Они выдвигаются по нажатию кнопки и способны впечатлить даже самых искушенных поклонников техники.
Внутри пикапа тоже немало сюрпризов. Ферз оснастил салон современными гаджетами, которые сочетаются с ретро-стилистикой. Здесь есть и скрытые панели управления, и необычные элементы декора, напоминающие фантастические фильмы прошлого. Все доработки были выполнены с учетом безопасности и надежности, что особенно важно для автомобиля, который может использоваться не только для шоу, но и для выезда на дороги.
Проект вызвал бурную реакцию среди поклонников необычных автомобилей и подписчиков Ферзы. Многие отмечают, что такой подход вдохновляет на собственные эксперименты. Сам изобретатель добивается, что его цель — не только удивить публику, но и показать, насколько это возможно, широкие возможности для творчества даже с серийными моделями.
Toyota Hilux — это не просто автомобиль, а настоящий арт-объект на колесах, сочетающий в себе ностальгию по 80-м и современным технологиям.
Похожие материалы Тойота
-
10.12.2025, 06:43
Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий
Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.Читать далее
-
18.11.2025, 09:38
Хулиганы угнали пикап с собакой внутри: поиски завершились трагедией
Владелец оставил любимого пса в машине на несколько часов. После этого авто исчезло вместе с питомцем. Семья не теряла надежды, но развязка оказалась неожиданной. Полиция продолжает расследование.Читать далее
-
17.11.2025, 20:16
Toyota представила новое поколение Hilux с виртуальной версией GR Sport 2027 года
Toyota выпустила девятое поколение Hilux, а в сети уже обсуждают виртуальную версию GR Sport. Официально такой модификации пока нет, но энтузиасты создали яркий образ. Чем отличается новый Hilux и почему GR Sport пока существует только в CGI – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 07:06
Toyota Hilux BEV может поставить крест на будущем электрических пикапов
Toyota снова удивила автолюбителей, представив электрический Hilux BEV. Новинка вызвала много вопросов из-за своих характеристик. Эксперты гадают, сможет ли такой пикап изменить рынок. Неожиданные решения японского бренда интригуют. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 12:59
Девятое поколение Toyota Hilux дебютировало с электрической версией
Японский автогигант показал новый пикап. Легендарная модель получила свежий дизайн. Теперь она будет и полностью электрической. Появится даже версия на водороде. Стали известны первые подробности проекта. Продажи начнутся уже совсем скоро.Читать далее
-
06.11.2025, 19:05
Каким будет новый Toyota Hilux: первые фото и все известные детали
Toyota готовит смену поколения для Hilux. Пикап получит совершенно новый дизайн. Его салон станет намного современнее. Появится гибридная силовая установка. Дебют модели состоится уже скоро.Читать далее
-
01.11.2025, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России в сентябре 2025 года выросли на 6%
В сентябре 2025 года рынок подержанных пикапов в России заметно оживился. Лидеры сегмента удивили результатами. Какие марки оказались в топе и что повлияло на динамику, читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2024, 21:13
Продажи новых легковых автомобилей подскочили в Литве на 15%
По данным литовской государственной компании Regitra, ведущей реестры автотранспортных средств и водителей республики, в ноябре было зарегистрировано более 2,8 тысячи новых легковых автомобилей или на 15% больше, чем годом ранее. Интерес к электрокарам упал на 12%, регистрации в корпоративных парках – на 27%.Читать далее
-
28.08.2024, 08:34
Русский Prado ближе, чем ожидалось. Сборку рамных внедорожников наладят в Ульяновске
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о планах перенести производство пикапов Sollers ST6 из Владивостока на площадку УАЗа. Сборка стартует в ноябре 2024 года. В основе китайских внедорожников лежит японская платформа.Читать далее
-
13.02.2023, 00:14
Самые доступные пикапы в России в феврале 2023 года
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них невелик. Но и у этого экзотического для нашей страны типа кузова есть свои преданные поклонники.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
10.12.2025, 06:43
Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий
Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.Читать далее
-
18.11.2025, 09:38
Хулиганы угнали пикап с собакой внутри: поиски завершились трагедией
Владелец оставил любимого пса в машине на несколько часов. После этого авто исчезло вместе с питомцем. Семья не теряла надежды, но развязка оказалась неожиданной. Полиция продолжает расследование.Читать далее
-
17.11.2025, 20:16
Toyota представила новое поколение Hilux с виртуальной версией GR Sport 2027 года
Toyota выпустила девятое поколение Hilux, а в сети уже обсуждают виртуальную версию GR Sport. Официально такой модификации пока нет, но энтузиасты создали яркий образ. Чем отличается новый Hilux и почему GR Sport пока существует только в CGI – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 07:06
Toyota Hilux BEV может поставить крест на будущем электрических пикапов
Toyota снова удивила автолюбителей, представив электрический Hilux BEV. Новинка вызвала много вопросов из-за своих характеристик. Эксперты гадают, сможет ли такой пикап изменить рынок. Неожиданные решения японского бренда интригуют. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 12:59
Девятое поколение Toyota Hilux дебютировало с электрической версией
Японский автогигант показал новый пикап. Легендарная модель получила свежий дизайн. Теперь она будет и полностью электрической. Появится даже версия на водороде. Стали известны первые подробности проекта. Продажи начнутся уже совсем скоро.Читать далее
-
06.11.2025, 19:05
Каким будет новый Toyota Hilux: первые фото и все известные детали
Toyota готовит смену поколения для Hilux. Пикап получит совершенно новый дизайн. Его салон станет намного современнее. Появится гибридная силовая установка. Дебют модели состоится уже скоро.Читать далее
-
01.11.2025, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России в сентябре 2025 года выросли на 6%
В сентябре 2025 года рынок подержанных пикапов в России заметно оживился. Лидеры сегмента удивили результатами. Какие марки оказались в топе и что повлияло на динамику, читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2024, 21:13
Продажи новых легковых автомобилей подскочили в Литве на 15%
По данным литовской государственной компании Regitra, ведущей реестры автотранспортных средств и водителей республики, в ноябре было зарегистрировано более 2,8 тысячи новых легковых автомобилей или на 15% больше, чем годом ранее. Интерес к электрокарам упал на 12%, регистрации в корпоративных парках – на 27%.Читать далее
-
28.08.2024, 08:34
Русский Prado ближе, чем ожидалось. Сборку рамных внедорожников наладят в Ульяновске
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал о планах перенести производство пикапов Sollers ST6 из Владивостока на площадку УАЗа. Сборка стартует в ноябре 2024 года. В основе китайских внедорожников лежит японская платформа.Читать далее
-
13.02.2023, 00:14
Самые доступные пикапы в России в феврале 2023 года
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них невелик. Но и у этого экзотического для нашей страны типа кузова есть свои преданные поклонники.Читать далее
- 3 721 000 РToyota Hilux 2018 в Москве
- 5 200 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 6 599 000 РToyota Hilux 2023 в Москве
- 4 390 000 РToyota Hilux 2019 в Москве
- 2 885 000 РToyota Hilux 2015 в Москве
- 5 900 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 3 500 000 РToyota Hilux 2020 в Москве
- 4 635 000 РToyota Hilux 2019 в Москве
- 8 145 000 РToyota Hilux 2021 в Москве
- 5 250 000 РToyota Hilux 2021 в Москве