Британский изобретатель создал уникальный Hilux с огнеметом и когтями Росомахи – что еще он спрятал

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 20:12

Колин Ферз снова удивил автолюбителей. Его новый проект — Toyota Hilux, вдохновленный фильмами 80-х. Внедорожник получил необычные доработки и яркий дизайн. Внутри скрыты неожиданные технологии. Узнайте, что еще придумал инженер.

Британский инженер, изобретатель и популярный блогер Колин Ферз вновь оказался в центре внимания автомобильного сообщества. В этот раз он взял новую Toyota Hilux и превратил ее в нечто, похожее на фантастический пикап 1985 года. Вдохновением для проекта являются культовые фильмы о путешествиях во времени, а также любовь к необычным техническим решениям.

Внешне Hilux сразу выделяется среди других пикапов. На кузове появились яркие ретро-наклейки, а на крыше — массивные желтые фары-«прожекторы» с защитными крышками. Подвеска была полностью переработана, чтобы автомобиль мог уверенно чувствовать себя на бездорожье. Ферз не ограничился только внешними изменений — он добавил множество уникальных функций, которые делают этот пикап по-настоящему особенным.

Одной из самых необычных доработок стал встроенный огнемет, установленный на специальном скутере, который можно перевозить в кузове. Это устройство не только эффектно выглядит, но и полностью работоспособно. Еще одна «фишка» — пневматические когти, вдохновленные персонажем Розомахой из комиксов. Они выдвигаются по нажатию кнопки и способны впечатлить даже самых искушенных поклонников техники.

Внутри пикапа тоже немало сюрпризов. Ферз оснастил салон современными гаджетами, которые сочетаются с ретро-стилистикой. Здесь есть и скрытые панели управления, и необычные элементы декора, напоминающие фантастические фильмы прошлого. Все доработки были выполнены с учетом безопасности и надежности, что особенно важно для автомобиля, который может использоваться не только для шоу, но и для выезда на дороги.

Проект вызвал бурную реакцию среди поклонников необычных автомобилей и подписчиков Ферзы. Многие отмечают, что такой подход вдохновляет на собственные эксперименты. Сам изобретатель добивается, что его цель — не только удивить публику, но и показать, насколько это возможно, широкие возможности для творчества даже с серийными моделями.

Toyota Hilux — это не просто автомобиль, а настоящий арт-объект на колесах, сочетающий в себе ностальгию по 80-м и современным технологиям.

Упомянутые модели: Toyota Hilux (от 2 184 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
