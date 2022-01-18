18 января 2022, 17:31
Коллапс в Волгоградской области: сотни большегрузов замело на трассе (видео)
Снегопады в Волгоградской области не прекращаются уже несколько дней. Во вторник, 18 января, несколько сотен грузовиков застряли из-за метели на автодороге в направлении Саратова.
Дарья Климова Фото: Volganet.net
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В результате пробка растянулась на 13 километров. Несколько сотен фур оказались в снежной западне. Автомобили дорожных служб помогли нескольким большегрузам подняться в гору. В настоящее время движение по трассе восстановлено. Три десятка специализированных дорожных и тяжелой техники круглосуточно дежурят на автодороге, устраняя последствия непогоды. Снег будет идти в регионе еще, как минимум, сутки.
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