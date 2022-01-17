Коллекционер пытается продать свой побывавший в двух авариях Koenigsegg за 380 млн рублей
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
Фото: kessel.ch
В движение гиперкар приводил 5,0-литровый битурбомотор V8, который выдавал 1 360 лошадиных сил и 1 371 Нм крутящего момента. Двигатель работал в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и мог разгонять автомобиль до первой «сотни» за 2,5 секунды. Максимальная же скорость Agera RS Gryphon достигала 447 км/ч. В оформлении интерьера использовали искусственную замшу, полированный карбон и черный анодированный алюминий.
Через год мощный гиперкар постигла новая неудача. Он вновь попал в аварию, причем недалеко от места первого ДТП. Его опять восстановили и в 2019 году продали швейцарскому коллекционеру. Сейчас владелец решил расстаться с невезучим автомобилем, на одометре которого значится менее 2 тысяч километров. Agera RS Gryphon выставил его на продажу за 4 550 000 швейцарских франков, что в переводе по актуальному курсу превышает 380 млн рублей.
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