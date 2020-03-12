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12 марта 2020, 19:52

Коллекционный Rolls-Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров

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Фото: motor.ru
Компания Rolls-Royce Motor Cars представила тизерные изображения коллекционного родстера, тираж которого составит только 50 экземпляров. Модель посвящена родстерам 1920-х.
Коллекционный Rolls Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров

Фото: motor.ru

Коллекционный Rolls Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров

Фото: motor.ru

Коллекционный Rolls Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров

Фото: motor.ru

Коллекционный Rolls Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров
Коллекционный Rolls Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров
Коллекционный Rolls Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров
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Руководство компании Rolls-Royce Motor Cars решило отдать дать родстерам 1920-х, и спустя 100 лет выпустить коллекционную модель. Это будет первый коллекционный Rolls-Royce нового десятилетия, его назовут Dawn Silver Bullet.

В Dawn Silver Bullet будет сочетаться «декадентство, легкомыслие, безрассудство и дерзость». Именно так в компании ассоциируются модели 1920-х. Это будет двухместный коллекционный автомобиль, характерной чертой которого станут обтекатели Aero Cowling. Это два отдельных элемента, выполненных из углеволокна и алюминия, которые будут доступны покупателям опционально. Обтекатели крепятся за передними креслами и превращают кабриолет в родстер.

Еще одной отличительной особенностью «серебряных пуль» станут накладки Aero Cowling. «Серебряная пуля» — такое название получил Dawn Silver Bullet за особый цвет кузова, а именно серебристый «ультраметаллик». В салоне автомобиля присутствует текстурный углепластик, отделка салона выполнена стеганной кожей с контрастной прострочкой.

В компании пока не сообщают о технических характеристиках, предположительно, что родстер будет обладать битурбомотором V12 6.6 мощностью 601 лошадиных сил и 840 Нм крутящего момента. До первой «сотни» автомобиль с таким двигателем способен разогнаться за 4,9 секунды. 

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Коллекционный Rolls-Royce выпустят тиражом в 50 экземпляров
{{material_128058}}Руководство компании Rolls-Royce Motor Cars решило отдать дать родстерам 1920-х, и спустя 100 лет выпустить коллекционную модель. Это будет первый коллекционный Rolls-Royce нового десятилетия, его назовут Dawn Silver Bullet.В Dawn Silver Bullet будет сочетаться «декадентство, легкомыслие, безрассудство и дерзость». Именно так в компании ассоциируются модели 1920-х. Это будет двухместный коллекционный автомобиль, характерной чертой которого станут обтекатели Aero Cowling. Это два отдельных элемента, выполненных из углеволокна и алюминия, которые будут доступны покупателям опционально. Обтекатели крепятся за передними креслами и превращают кабриолет в родстер.Еще одной отличительной особенностью «серебряных пуль» станут накладки Aero Cowling. «Серебряная пуля» — такое название получил Dawn Silver Bullet за особый цвет кузова, а именно серебристый «ультраметаллик». В салоне автомобиля присутствует текстурный углепластик, отделка салона выполнена стеганной кожей с контрастной прострочкой.В компании пока не сообщают о технических характеристиках, предположительно, что родстер будет обладать битурбомотором V12 6.6 мощностью 601 лошадиных сил и 840 Нм крутящего момента. До первой «сотни» автомобиль с таким двигателем способен разогнаться за 4,9 секунды. 
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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