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Автор: Дарья Климова

14 июля 2026, 16:56

Коллективный иск к Ford: владельцы требуют долю от возврата пошлин

Коллективный иск к Ford: владельцы требуют долю от возврата пошлин

Прецедент для рынка: коллективный иск к Ford ставит вопрос о справедливости цен на авто

Коллективный иск к Ford: владельцы требуют долю от возврата пошлин

Покупатели Ford в США неожиданно объединились против автогиганта: они требуют вернуть часть средств, если компания получит компенсацию за отмененные пошлины. Как это может повлиять на цены и что грозит другим брендам - объясняем, почему ситуация важна именно сейчас.

Покупатели Ford в США неожиданно объединились против автогиганта: они требуют вернуть часть средств, если компания получит компенсацию за отмененные пошлины. Как это может повлиять на цены и что грозит другим брендам - объясняем, почему ситуация важна именно сейчас.

Для российских автолюбителей эта новость может стать сигналом к переменам на мировом рынке: если крупнейшие производители сталкиваются с коллективными исками из-за возврата пошлин, подобные процессы могут затронуть и другие страны, где автомобили продаются с учетом таможенных сборов. В США владельцы Ford решили не оставаться в стороне и потребовали свою долю от возможной компенсации, которую автоконцерн рассчитывает получить после отмены импортных пошлин.

Как сообщает Autonews, коллективный иск был подан в федеральный суд Мичигана. Инициатором выступил житель Калифорнии Джейсон Буллок, который приобрел Ford Mustang Mach-E мексиканской сборки. Он посчитал, что переплатил за автомобиль из-за включенных в цену таможенных сборов, и теперь требует возврата этой суммы. К иску присоединились и другие владельцы, которые считают, что если Ford получит возврат пошлин на сумму около 1,3 млрд долларов, то часть этих средств должна быть возвращена конечным покупателям.

Суть претензий проста: когда в начале 2026 года Верховный суд США отменил пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, у компаний появилась возможность вернуть значительные суммы, ранее уплаченные государству. Ford уже уведомил инвесторов о планах получить единовременную выплату за период с марта 2025 по февраль 2026 года. Однако клиенты уверены, что автопроизводитель не должен извлекать из этого сверхприбыль, ведь именно они оплачивали эти сборы при покупке машин.

В компании Ford пока не дали развернутых комментариев по поводу иска, но подтвердили, что ознакомились с требованиями истцов. Важно отметить, что ситуация с возвратом пошлин касается не только Ford: под удар попали и другие автоконцерны, чьи автомобили и комплектующие производились в Канаде и Мексике. Это создает прецедент, который может повлиять на всю отрасль и изменить подход к ценообразованию на импортные автомобили.

Интересно, что ранее Дональд Трамп отказался продлить соглашение с Канадой и Мексикой, что и стало одной из причин введения спорных пошлин. Теперь, когда ограничения сняты, компании стремятся вернуть уплаченные суммы, а покупатели - получить компенсацию за переплату. Подобные процессы могут стать поводом для пересмотра ценовой политики и в других странах, где автомобили облагаются дополнительными сборами.

Эксперты отмечают, что ситуация с Ford - не единичный случай. В последние годы автопроизводители все чаще сталкиваются с требованиями клиентов о прозрачности ценообразования и возврате средств при изменении налоговых условий. Например, недавно обсуждалась новая система защиты от угона, внедренная Ford, которая также вызвала широкий резонанс среди владельцев - подробнее об этом можно узнать в материале о новых условиях безопасности на нашем сайте.

Для справки: отмена пошлин в США затронула не только легковые автомобили, но и автокомпоненты, что может привести к снижению себестоимости продукции и, возможно, к корректировке цен на новые машины. Однако пока неясно, как быстро и в каком объеме производители будут готовы делиться этими выгодами с конечными покупателями. Важно помнить, что подобные судебные процессы могут затянуться на месяцы, а то и годы, и их исход способен задать новые стандарты для всей автомобильной индустрии.

Упомянутые модели: Ford Mustang Mach-E
Упомянутые марки: Ford
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