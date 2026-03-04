Владельцы автомобилей Audi и Volkswagen подали в суд из-за масла в моторах и потеряли в цене авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 08:35

Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.

Судебные разбирательства между автовладельцами и крупными производителями всегда вызывают широкий резонанс, особенно когда речь идет о массовых моделях, популярных в России. В этот раз в центре внимания оказались Audi и Volkswagen: владельцы автомобилей подали коллективный иск с требованием устранить хроническую проблему повышенного расхода масла в моторах серии EA888. Для многих российских автомобилистов это не просто техническая неприятность, а реальная угроза стоимости и надежности их машин.

Как сообщает «Российская газета», владельцы Volkswagen Tiguan, Atlas (Teramont), Passat, Jetta, а также Audi Q3, Q5 и Q7, выпущенных с 2018 по 2026 год, столкнулись с общей бедой — моторы буквально «съедают» масло. По словам автовладельцев, причина кроется в дефектах поршневых колец и конструкции маслоприемников, расположенных в камере сгорания. Это приводит к образованию нагара, ухудшению вентиляции картера, преждевременному выходу из строя прокладок и уплотнителей, а также загрязнению свечей зажигания. В результате страдает не только двигатель, но и репутация модели: стоимость автомобилей на вторичном рынке заметно падает из-за дурной славы моторов EA888.

Обращение в сервисные центры, по словам истцов, не приносит желаемого результата. Официальные дилеры ограничиваются заменой отдельных деталей на аналогичные, что не устраняет первопричину повышенного расхода масла. Владельцы отмечают, что после таких ремонтов проблема возвращается, а иногда даже усугубляется. Многие автомобилисты, устав от постоянных визитов в сервис, вынуждены просто мириться с ситуацией и регулярно доливать масло, что для современных машин является недопустимым.

Ситуация усугубляется тем, что массовый характер проблем подрывает доверие к бренду в целом. На вторичном рынке автомобили с моторами EA888 заметно теряют в цене, а потенциальные покупатели все чаще отказываются от таких вариантов. Для многих владельцев это стало серьезным ударом, поскольку затраты на ремонт и потери при перепродаже исчисляются сотнями тысяч рублей.

Если суд примет сторону истцов, это решение может стать прецедентом для других владельцев автомобилей с аналогичными силовыми агрегатами. В таком случае автопроизводителям придется не только компенсировать затраты на устранение неисправностей, но и пересмотреть подход к гарантийному обслуживанию и ремонту. Пока же тысячи водителей пытаются решить проблему самостоятельно, сталкиваясь с равнодушием сервисных центров и отсутствием системных решений со стороны компании.

Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.

Упомянутые марки: Volkswagen, Audi
