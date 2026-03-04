Владельцы автомобилей Audi и Volkswagen подали в суд из-за масла в моторах и потеряли в цене авто

4 марта 2026, 08:35
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.
Судебные разбирательства между автовладельцами и крупными производителями всегда вызывают широкий резонанс, особенно когда речь идет о массовых моделях, популярных в России. В этот раз в центре внимания оказались Audi и Volkswagen: владельцы автомобилей подали коллективный иск с требованием устранить хроническую проблему повышенного расхода масла в моторах серии EA888. Для многих российских автомобилистов это не просто техническая неприятность, а реальная угроза стоимости и надежности их машин.
Как сообщает «Российская газета», владельцы Volkswagen Tiguan, Atlas (Teramont), Passat, Jetta, а также Audi Q3, Q5 и Q7, выпущенных с 2018 по 2026 год, столкнулись с общей бедой — моторы буквально «съедают» масло. По словам автовладельцев, причина кроется в дефектах поршневых колец и конструкции маслоприемников, расположенных в камере сгорания. Это приводит к образованию нагара, ухудшению вентиляции картера, преждевременному выходу из строя прокладок и уплотнителей, а также загрязнению свечей зажигания. В результате страдает не только двигатель, но и репутация модели: стоимость автомобилей на вторичном рынке заметно падает из-за дурной славы моторов EA888.
Обращение в сервисные центры, по словам истцов, не приносит желаемого результата. Официальные дилеры ограничиваются заменой отдельных деталей на аналогичные, что не устраняет первопричину повышенного расхода масла. Владельцы отмечают, что после таких ремонтов проблема возвращается, а иногда даже усугубляется. Многие автомобилисты, устав от постоянных визитов в сервис, вынуждены просто мириться с ситуацией и регулярно доливать масло, что для современных машин является недопустимым.
Ситуация усугубляется тем, что массовый характер проблем подрывает доверие к бренду в целом. На вторичном рынке автомобили с моторами EA888 заметно теряют в цене, а потенциальные покупатели все чаще отказываются от таких вариантов. Для многих владельцев это стало серьезным ударом, поскольку затраты на ремонт и потери при перепродаже исчисляются сотнями тысяч рублей.
Если суд примет сторону истцов, это решение может стать прецедентом для других владельцев автомобилей с аналогичными силовыми агрегатами. В таком случае автопроизводителям придется не только компенсировать затраты на устранение неисправностей, но и пересмотреть подход к гарантийному обслуживанию и ремонту. Пока же тысячи водителей пытаются решить проблему самостоятельно, сталкиваясь с равнодушием сервисных центров и отсутствием системных решений со стороны компании.
Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.
Похожие материалы Фольксваген, Ауди
-
04.03.2026, 08:59
Автопром Франции испытывает кризис: потеря трети рабочих мест и риски для мирового рынка
Французская автомобильная отрасль оказалась на грани: за последние годы она потеряла треть сотрудников. Эксперты отмечают, что ситуация только ухудшается, а крупные бренды переносят производство за границу. Почему это тревожит не только Францию, но и всю Европу - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 08:49
Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе
В феврале 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал неожиданный рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы, ведь год назад февраль стал худшим месяцем для автопродаж. Несмотря на положительную динамику, за первые два месяца года рынок все еще в минусе. Почему так происходит и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:47
Семь премиальных седанов с пробегом: что выбрать до 2,5 млн рублей
Эксперты составили свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений. В подборке - реальные плюсы и минусы популярных моделей, особенности моторов и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации. Такой анализ особенно актуален на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.03.2026, 06:40
Владение Lada Largus: сколько реально стоит год эксплуатации и на что уходят деньги
Lada Largus остается одним из самых востребованных универсалов на российском рынке, но реальная стоимость его содержания часто оказывается неожиданной для владельцев. В материале подробно разобраны все ключевые статьи расходов, включая топливо, обслуживание, страховки и юридические платежи. Эксперты объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от ожиданий и на что стоит обратить внимание при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:02
Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега
Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Ауди
-
04.03.2026, 08:59
Автопром Франции испытывает кризис: потеря трети рабочих мест и риски для мирового рынка
Французская автомобильная отрасль оказалась на грани: за последние годы она потеряла треть сотрудников. Эксперты отмечают, что ситуация только ухудшается, а крупные бренды переносят производство за границу. Почему это тревожит не только Францию, но и всю Европу - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 08:49
Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе
В феврале 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал неожиданный рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы, ведь год назад февраль стал худшим месяцем для автопродаж. Несмотря на положительную динамику, за первые два месяца года рынок все еще в минусе. Почему так происходит и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:53
Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов
В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.Читать далее
-
04.03.2026, 06:47
Семь премиальных седанов с пробегом: что выбрать до 2,5 млн рублей
Эксперты составили свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений. В подборке - реальные плюсы и минусы популярных моделей, особенности моторов и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации. Такой анализ особенно актуален на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.03.2026, 06:40
Владение Lada Largus: сколько реально стоит год эксплуатации и на что уходят деньги
Lada Largus остается одним из самых востребованных универсалов на российском рынке, но реальная стоимость его содержания часто оказывается неожиданной для владельцев. В материале подробно разобраны все ключевые статьи расходов, включая топливо, обслуживание, страховки и юридические платежи. Эксперты объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от ожиданий и на что стоит обратить внимание при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:28
Сколько реально стоит год владения Honda CR-V: анализ расходов и неожиданные детали
Владение Honda CR-V в 2026 году требует внимательного подхода к расчету расходов. Эксперты разобрали, из чего складывается итоговая сумма, и почему даже базовые траты могут удивить владельцев. В материале - подробная структура затрат и нюансы, которые важно учитывать при планировании бюджета.Читать далее
-
04.03.2026, 04:02
Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега
Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.Читать далее