Моторы Honda оказались не такими уж надежными: автовладельцы подают коллективный иск

Коллективный иск против Honda: массовый дефект V6 3,5 л может обернуться рекордными расходами

Вышло исследование: массовый дефект двигателя 3,5 V6 у Honda и Acura стал причиной коллективного иска в США. Владельцы требуют компенсаций, а эксперты обсуждают, что грозит бренду и рынку. Почему это важно для российских автолюбителей — в нашем материале.

Вышло исследование: массовый дефект двигателя 3,5 V6 у Honda и Acura стал причиной коллективного иска в США. Владельцы требуют компенсаций, а эксперты обсуждают, что грозит бренду и рынку. Почему это важно для российских автолюбителей — в нашем материале.

Скандал вокруг двигателей Honda V6 3,5 литра в США может затронуть и российских автомобилистов, особенно тех, кто рассматривает покупку подержанных Honda и Acura из Америки. Массовый иск против автогиганта стал тревожным сигналом: даже у проверенных временем моторов бывают серьезные просчеты, которые способны обернуться дорогостоящими последствиями для владельцев.

В центре внимания оказался один из самых популярных двигателей Honda — атмосферный V6 объемом 3,5 литра, который устанавливался на целый ряд моделей, включая Honda Pilot, Odyssey, Passport, Ridgeline, а также Acura MDX, TLX и RLX. Именно этот мотор долгое время считался эталоном надежности, но теперь его репутация под угрозой.

Поводом для судебного разбирательства стала история американки, купившей подержанный Honda Pilot 2016 года. Уже через несколько месяцев эксплуатации и пробеге в 120 тысяч километров в поддоне двигателя обнаружили металлическую стружку — явный признак разрушения внутренних деталей. Владелица рассчитывала на ресурс не менее 300 тысяч километров, но столкнулась с необходимостью полной замены агрегата. Счет за ремонт оказался шокирующим — почти 12 тысяч долларов, что и подтолкнуло ее к обращению в суд.

В иске утверждается, что Honda была осведомлена о конструктивных недостатках «вращающегося узла» и проблемах с перегревом на холостом ходу, но не предприняла достаточных мер для их устранения. Более того, в ноябре 2023 года компания уже отзывала свыше 200 тысяч автомобилей из-за дефектов коленвала, однако, по мнению юристов, эти действия не решили корневую проблему, заложенную еще на этапе проектирования мотора.

В список моделей, фигурирующих в иске, вошли:

Acura RLX (2014–2020), TLX (2015–2020), MDX (2016–2020 и 2022–н.в.);

Honda Pilot (2016–2022), Odyssey (2018–н.в.), Passport (2019–2025), Ridgeline (2017–н.в.).

Если суд встанет на сторону истцов, Honda может быть вынуждена провести одну из самых масштабных и дорогих сервисных кампаний в своей истории. Для рынка это означает не только потенциальные убытки для компании, но и снижение доверия к бренду, который долгие годы ассоциировался с безупречной надежностью.

Для российских покупателей, особенно тех, кто выбирает автомобили с пробегом из США, эта история — серьезный повод задуматься. Моторы V6 3,5 литра часто встречаются на вторичном рынке, и теперь к их состоянию стоит относиться с особым вниманием. Не исключено, что волна обращений по гарантийным случаям докатится и до России, ведь многие автомобили с этим двигателем уже давно эксплуатируются на наших дорогах.

Ситуация с Honda наглядно показывает: даже у признанных лидеров рынка случаются промахи, которые могут дорого обойтись не только производителю, но и конечному потребителю. Важно помнить, что репутация бренда складывается не только из удачных моделей, но и из того, как компания реагирует на свои ошибки.