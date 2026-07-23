Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 12:46

Коллективный иск против JLR: владельцы Land Rover требуют решения проблем с гибридными системами

Коллективный иск против JLR: владельцы Land Rover требуют решения проблем с гибридными системами

Десять секунд до остановки: в США разгорается скандал вокруг дефектных Land Rover

Коллективный иск против JLR: владельцы Land Rover требуют решения проблем с гибридными системами

В США разгорается скандал вокруг Land Rover: владельцы массово подают в суд на JLR из-за внезапных остановок гибридных моделей. Проблема затрагивает тысячи автомобилей последних лет выпуска. Что грозит водителям и почему производитель не спешит с решением - объясняем, почему эта история важна именно сейчас.

В США разгорается скандал вокруг Land Rover: владельцы массово подают в суд на JLR из-за внезапных остановок гибридных моделей. Проблема затрагивает тысячи автомобилей последних лет выпуска. Что грозит водителям и почему производитель не спешит с решением - объясняем, почему эта история важна именно сейчас.

Для российских автолюбителей новость о коллективном иске против JLR в США может показаться далеким событием, но на самом деле она затрагивает и отечественный рынок. Land Rover традиционно пользуется спросом среди премиальных внедорожников, а проблемы с надежностью гибридных систем способны повлиять на репутацию бренда и стоимость автомобилей с пробегом в России. В условиях, когда многие россияне рассматривают покупку подержанных машин из США или Европы, информация о массовых дефектах становится особенно актуальной.

Как сообщает Autonews, группа владельцев Land Rover в США обратилась в суд, обвиняя JLR в невыполнении гарантийных обязательств по автомобилям 2019-2024 модельных годов, оснащенным мягкими гибридными установками. Истцы утверждают, что компания знала о дефекте преобразователя постоянного тока (DC/DC-конвертера) в 48-вольтовой системе, но не предприняла достаточных мер для устранения проблемы. Несмотря на объявленный ранее отзыв, по мнению владельцев, неисправность не была устранена, а замена затронутых автомобилей не проведена.

Суть проблемы заключается в том, что при выходе из строя DC/DC-конвертера гибридная система перестает поддерживать работу 48-вольтовой сети и переключается на 12-вольтовое питание. В результате электрооборудование не справляется с нагрузкой, что может привести к внезапной остановке двигателя прямо во время движения. Водитель получает предупреждение примерно за десять секунд до отключения, после чего автомобиль теряет возможность продолжать движение. Производитель рекомендует немедленно остановиться в безопасном месте при появлении такого сообщения.

Масштаб проблемы впечатляет: отзывная кампания, объявленная несколько месяцев назад, затронула более 170 тысяч автомобилей Land Rover последних лет выпуска. Однако, как отмечают истцы, окончательного технического решения до сих пор не предложено, а владельцы продолжают сталкиваться с риском внезапной остановки машины. По мнению экспертов, подобные сбои могут быть опасны не только для водителя, но и для других участников дорожного движения, особенно на скоростных трассах или в плотном городском потоке.

Интересно, что аналогичные ситуации с массовыми отзывами и доработками встречаются и у других автопроизводителей. Например, недавно обсуждались вопросы безопасности новых моделей Volga, где эксперты также подчеркивали важность своевременного реагирования на выявленные дефекты - подробнее об этом можно узнать в материале о новых стандартах защиты автомобилей на примере Volga C50 и K50.

Для российских владельцев Land Rover и потенциальных покупателей подержанных машин из США эта история служит напоминанием: даже премиальные бренды не застрахованы от технических сложностей, а массовые иски могут повлиять на остаточную стоимость и ликвидность автомобиля. Важно учитывать, что гарантийные обязательства и отзывные кампании в разных странах могут отличаться по срокам и объему работ. Кроме того, по данным отраслевых аналитиков, проблемы с DC/DC-конвертерами встречаются не только у Land Rover, но и у других производителей, использующих схожие гибридные технологии. Это создает дополнительный повод внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля и регулярно проверять наличие обновлений или сервисных акций у официальных дилеров.

Упомянутые марки: Land Rover, Jaguar
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