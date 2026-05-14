Массовый провал электроники Subaru: тысячи машин по всему миру превращаются в «кирпичи» после стоянки

Коллективный иск против Subaru: массовый сбой электроники ударил по владельцам

В США владельцы Subaru столкнулись с неожиданной проблемой: автомобили разряжают аккумуляторы даже на короткой стоянке. Массовый иск уже подан, а производитель ограничился лишь советами для дилеров. Почему это важно и какие модели под угрозой - разбираемся, что происходит и чем это грозит.

В США владельцы Subaru столкнулись с неожиданной проблемой: автомобили разряжают аккумуляторы даже на короткой стоянке. Массовый иск уже подан, а производитель ограничился лишь советами для дилеров. Почему это важно и какие модели под угрозой - разбираемся, что происходит и чем это грозит.

Скандал вокруг Subaru в США может стать тревожным сигналом и для российских автолюбителей, ведь речь идет о массовом дефекте, который затрагивает сразу несколько популярных моделей. Владельцы машин этой марки столкнулись с тем, что их автомобили неожиданно теряют заряд аккумулятора даже после непродолжительной стоянки. Причина - сбой в работе электроники, из-за которого системы не переходят в режим энергосбережения после выключения зажигания. Это приводит к постоянной нагрузке на аккумулятор, и даже новые батареи быстро выходят из строя.

Коллективный иск против Subaru уже подан в суд. В документах отмечается, что программное обеспечение автомобилей не позволяет электронике корректно «засыпать», из-за чего происходит утечка энергии. Водители жалуются, что после нескольких часов простоя машина может попросту не завестись. Замена аккумулятора не помогает - проблема возвращается снова и снова, а расходы на диагностику, эвакуацию и аренду подменного транспорта ложатся на плечи владельцев.

По данным портала Carcomplaints.com, под угрозой оказались практически все модели Subaru, выпущенные с 2019 по 2025 год. В список входят кроссоверы Forester, Outback, Ascent и Crosstrek, а также седаны Legacy, WRX и Impreza. Несмотря на масштаб проблемы, производитель ограничился лишь выпуском технического бюллетеня для дилеров, в котором рекомендовал проводить углубленную диагностику систем питания. Однако, как утверждают истцы, компания знала о дефекте, но не объявила отзывную кампанию и не предложила реального решения.

Владельцы требуют компенсаций за понесенные убытки: расходы на замену аккумуляторов, услуги эвакуаторов, аренду временного транспорта и диагностику. Ситуация напоминает другие громкие истории с массовыми отказами техники, когда производители предпочитали не признавать проблему официально. Кстати, похожие сложности с гарантийным обслуживанием уже возникали у владельцев китайских автомобилей, о чем недавно рассказывал наш портал - подробнее о том, почему дилеры отказывают в ремонте, можно узнать в материале о массовых отказах в гарантийном ремонте китайских авто.

Пока Subaru не спешит признавать масштаб проблемы и запускать отзывную кампанию, владельцы продолжают сталкиваться с неприятными сюрпризами. Для российского рынка эта история может стать поводом внимательнее относиться к выбору автомобиля и следить за отзывами о надежности электроники, особенно если речь идет о новых моделях, где сложные системы управления становятся все более уязвимыми к программным сбоям.