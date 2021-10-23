Колонна полицейских УАЗов заблокировала АЗС (видео)
Автомобили выпущены по спецзаказу в рамках государственной программы поддержки российского автопрома. Помимо УАЗа машины для полиции поставляет также АвтоВАЗ – преимущественно Lada Vesta. А накануне Hyundai рассказал о передаче внушительной партии седанов Solaris для дорожно-патрульной службы. Всего в 2021 году в распоряжение экипажей ДПС перейдет почти 2,5 тысячи новых корейских автомобилей, собранных на петербургском автозаводе. В оснащение полицейских «Солярисов» вошел комплекс регистрации информации, сигнальное громкоговорящее устройство, и ряд других специальных опций, а также дополнительная аккумуляторная батарея для бесперебойной работы всего спецоборудования.
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