26 октября 2021, 13:17
Колумбийский парусник ВМФ сумел перехватить скоростной катер наркоторговцев
Трехмачтовый учебный корабль Guayas, принадлежащий колумбийскому военно-морскому флоту, сумел остановить высокоскоростное судно, которое перевозило несколько тонн наркотиков.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Инцидент произошел в международных водах у берегов Колумбии, в восточной части Тихого океана. Экипаж «наркокатера» состоял из трех эквадорцев и одного колумбийца. Они перевозили несколько тонн кокаина. После захвата, преступников доставили на материк для допроса.
Первое видео ниже рассказывает о том, как береговая охрана США выслеживает и берет на абордаж подлодки и катера наркоторговцев. Второе видео (на английском) посвящено непосредственно недавнему инциденту с парусником.
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