Колёса, гусеницы, шнеки и подушка – на чём передвигаются вездеходы

Внедорожные шины

Начнём с простого. Обычные легковые внедорожники, даже подготовленные к серьёзному бездорожью и, например, армейские грузовики передвигаются, как известно, на вполне обычных колёсах. Покрышки для бездорожья отличаются большими грунтозацепами и высоким профилем, который позволяет им сильнее деформироваться, что увеличивает пятно контакта колеса с поверхностью.

А вот на асфальте такая резина ведёт себя хуже «обычной». Деформация покрышки, полезная в грязи, ухудшает поведение в поворотах и при скоростных перестроениях. Да и внедорожный рисунок протектора не особо эффективно «откачивает» воду при езде по обычным лужам, поэтому сопротивление аквапланированию у внедорожных шин слабее. Впрочем, на цивилизованные условия они и не рассчитаны.

На льду внедорожные покрышки тоже намного хуже «нормальных» зимних. По рыхлому снегу, как и по грязи, гребут «внедорожки» замечательно, но на гладком льду сцепление у них не лучшее. Поэтому в таких условиях на них стоит надевать специальные цепи.

Шины низкого давления

Такие колёса ставятся только на настоящие вездеходы. Шины эти – очень большие, а давление воздуха в них, как ясно уже из названия – очень низкое. Из-за этого низкого давления такие колёса – мягкие. Поэтому маленьким оказывается и давление, которое оказывается вездеходом на поверхность. Деформируются мягкие покрышки очень сильно, и площадь контакта с грунтом большая. А ещё такие колёса работают как поплавки, поэтому все (или почти все) вездеходы этого типа умеют плавать.

По проходимости вездеходы с шинами низкого давления могут быть вполне сопоставимы с гусеничными. При этом, в отличие от гусеничного транспорта, они не выдирают из грунта растительность и не разрушают почву, поэтому гораздо более экологичны.

Но и недостатки у таких вездеходов тоже есть. По асфальту они едут в целом быстрее гусеничных, но, конечно же, намного медленнее, чем машины с «нормальными» колёсами. Однако, это не самая большая проблема, ведь вездеходы нужны не для того, чтобы ездить по дорогам. Шины низкого давления ограничивают грузоподъёмность машины. Для военной техники они не подходят по причине относительной непрочности, да ещё в сочетании с большими габаритами: пулестойкими такие покрышки не бывают, и попасть в них очень просто. Кроме того, за счёт высокого центра тяжести для таких вездеходов может быть опасен сильный ветер (очень сильный, но всё же). Впрочем, имело место покорения на этих машинах Южного полюса – а ветра в Антарктике, как известно, крайне серьёзные.

Вездеходы на шинах низкого давления отлично подходят для охотников, рыболовов и туристов. Ведь они обладают отличной проходимостью, но, всё же более-менее сносно могут передвигаться по дорогам, да и в управлении относительно не сложны.

Гусеницы

Здесь всё довольно просто. Гусеница обладает большой площадью соприкосновения с поверхностью и обеспечивает технике низкое давление на грунт и хорошее сцепление. Да и на днище таким машинам сесть очень и очень сложно. Многие гусеничные вездеходы умеют и плавать, но к этой способности сами гусеницы отношения не имеют.

Проходимость у гусеничной техники – великолепная. Но скорость движения, понятное дело, невысока. Гусеницы могут нести значительную нагрузку. Да и вообще к внешним воздействиям они несоизмеримо прочнее резиновых колёс. Поэтому и применяются они не только на вездеходах, но и на тех же танках и вообще разнообразной военной технике.

Менее очевидно, что слабым местом гусениц могут быть некоторые трущиеся детали вроде соединяющих отдельные траки пальцев. А при постоянной эксплуатации в песках металл гусениц вообще изнашивается относительно быстро.

На поверхность гусеница оказывает разрушительное действие. Эксплуатация гусеничной техники на асфальте официально запрещена. И, если во время боевых действий подобные запреты значения не имеют, то в мирное время это означает невозможность проезда гусеничного вездехода по обычной дороге. Есть, правда, резиновые гусеницы, которые дороги не портят и на которые запреты не распространяются. Но они, конечно, и менее прочные. А на обычные металлические в принципе можно ставить специальные резиновые накладки для движения по асфальту. Накладки, опять же, будут изнашиваться, да и скорость передвижения от них не возрастёт. Если на шинах низкого давления условный охотник ещё сможет проехать сто километров по шоссе до того, как с него свернуть, то гусеничные машины на такое не рассчитаны. В общем, стихия гусеничной техники – это бездорожье. И там гусеницы – это самый универсальный и часто – самый лучший вариант.

Шнеки

Переходим к экзотике. Существуют так называемые шнекороторные вездеходы. Двигаются они на шнеках, то есть, винтах, напоминающих внешне обычный винт из бытовой мясорубки. Шнеки применяются в промышленности для транспортировки материалов (по сути – как в той же мясорубке), а с вездеходами всё наоборот: у них вращающиеся шнеки не проталкивают что-то к месту назначения, а сами отталкиваются от поверхности.

В грязи у шнекороторных машин проходимость просто феноменальная. Они медленно, но, всё же, ползут вперёд там, где застревает даже гусеничная техника. По сложному рельефу они также могут пробираться, и это выгодно отличает их от более известных сородичей – вездеходов на воздушной подушке. Плавать многие вездеходы на шнеках тоже умеют.

Минусы у таких машин есть, причём очень и очень существенные. По более-менее твёрдой поверхности двигаться они почти не умеют: сносятся при движении в сторону и трясутся. А ведь твёрдая поверхность – это не только асфальт, но и, скажем, камень. И по каменюкам и скалам шнекороторы не поедут. Поэтому применение у них очень узкое: используются они только в грязи. Есть и другие недостатки: скорость передвижения на шнеках крайне низкая, а расход топлива при этом – огромен.

Из-за этих проблем распространения шнекороторные машины не получили. В настоящее время они производятся только одной компанией – Residue Solutions. Делаются они в Австралии и предназначаются для очень специфичной работы: обслуживания так называемых станций ирригации и иловых полей, где необходимо постоянно передвигаться в жиже.

Воздушная подушка

Машины на воздушной подушке обычно называются уже не вездеходами, а судами. Принцип действия здесь вполне понятен: под днище транспортного средства нагнетается воздух, в результате чего такая машина немного приподнимается и как бы «парит» над поверхностью. Над чем именно парить – ей совершенно не важно. Такое судно может передвигаться и над асфальтом, и над водой, и надо льдом, и над самой вязкой грязью. Чтобы удержать воздух под днищем, вокруг него делается резиновая юбка.

Суда на воздушной подушке могут быть очень разного размера и иметь разную грузоподъёмность. Есть десантные катера, способные транспортировать даже танки. Скорость движения у такого транспорта – приличная, маневренность тоже.

Недостатки такая техника имеет следующие. Прежде всего есть существенные ограничения по высоте преодолеваемых препятствий и волн, и это действительно может стать проблемой. На этом минусы не заканчиваются. В движение машина приводится винтом, то есть, «вентилятором», отталкиваясь от воздуха как аэросани. Но здесь возникают сложности с перемещением против сильного ветра, причём сложности очень серьёзные: многие суда на воздушной подушке вообще не могут двигаться против ветра скоростью уже 15 м/с. Винты, приводящие судно в движение и нагнетающие под днище воздух, создают очень сильный шум. Кроме того, такая техника, как и её эксплуатация, дорого стоит. Как бы там ни было, для некоторых задач суда на воздушной подушке незаменимы, хотя очень универсальными их не назовёшь.

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