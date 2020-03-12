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12 марта 2020, 19:07

Команда Формулы-1 McLaren пропустит Гран-при Австралии

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Фото: из открытых источников
Гран-при «Формулы-1» в Австралии стартует в пятницу 13 марта без команды McLaren. Причина в том, что один из сотрудников команды заболел коронавирусом.
Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии

Фото: из открытых источников

Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии

Фото: из открытых источников

Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии

Фото: из открытых источников

Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии

Фото: из открытых источников

Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии

Фото: из открытых источников

Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии
Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии
Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии
Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии
Команда Формулы 1 McLaren пропустит Гран при Австралии
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Проведение этапа «Формулы-1» в Австралии, несмотря на пандемию коронавируса, удивляет даже самих участников. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон крайне удивлен, что присутствует на гонках. «Гонки — это здорово, но я шокирован тем, что мы сидим в одной комнате. Уже сегодня в Мельбурне много болельщиков. Уже приостановили регулярный чемпионат НБА, а «Формула-1» все еще продолжается. Почему этап в Австралии не отменили, несмотря на то, что у некоторых в паддоке подозрение на коронавирус? Деньги правят миром», — цитирует спортсмена sports.ru.

Гран-при Австралии должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1». Между тем пять сотрудников команд были изолированы с подозрением на коронавирус COVID-19. Команда McLaren официально подтвердила пропуск Гран-при Австралии, из-за одного заболевшего. Сейчас его лечат представители местного здравоохранения.

Снятие команды McLaren было обусловлено безопасностью не только «Макларена», но и соперников по чемпионату, болельщиков и акционеров «Формулы-1». В заявлении организаторов соревнований также говорится о том, что у изолированных ранее членов команды Haas коронавирус не подтвердился.

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Команда Формулы-1 McLaren пропустит Гран-при Австралии
{{material_128617}}Проведение этапа «Формулы-1» в Австралии, несмотря на пандемию коронавируса, удивляет даже самих участников. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон крайне удивлен, что присутствует на гонках. «Гонки — это здорово, но я шокирован тем, что мы сидим в одной комнате. Уже сегодня в Мельбурне много болельщиков. Уже приостановили регулярный чемпионат НБА, а «Формула-1» все еще продолжается. Почему этап в Австралии не отменили, несмотря на то, что у некоторых в паддоке подозрение на коронавирус? Деньги правят миром», — цитирует спортсмена sports.ru.Гран-при Австралии должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1». Между тем пять сотрудников команд были изолированы с подозрением на коронавирус COVID-19. Команда McLaren официально подтвердила пропуск Гран-при Австралии, из-за одного заболевшего. Сейчас его лечат представители местного здравоохранения.Снятие команды McLaren было обусловлено безопасностью не только «Макларена», но и соперников по чемпионату, болельщиков и акционеров «Формулы-1». В заявлении организаторов соревнований также говорится о том, что у изолированных ранее членов команды Haas коронавирус не подтвердился.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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