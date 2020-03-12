12 марта 2020, 19:07
Команда Формулы-1 McLaren пропустит Гран-при Австралии
- 136
- 0
Фото: из открытых источников
Гран-при «Формулы-1» в Австралии стартует в пятницу 13 марта без команды McLaren. Причина в том, что один из сотрудников команды заболел коронавирусом.
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Ранее мы писали
Оргкомитет Формулы-1 опубликовал окончательное расписание Гран-при предстоящего сезона. Никогда ранее в Чемпионате ...Читать далее
Гран-при Австралии должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1». Между тем пять сотрудников команд были изолированы с подозрением на коронавирус COVID-19. Команда McLaren официально подтвердила пропуск Гран-при Австралии, из-за одного заболевшего. Сейчас его лечат представители местного здравоохранения.
Снятие команды McLaren было обусловлено безопасностью не только «Макларена», но и соперников по чемпионату, болельщиков и акционеров «Формулы-1». В заявлении организаторов соревнований также говорится о том, что у изолированных ранее членов команды Haas коронавирус не подтвердился.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сегодня мне установили новый блок ЭБУ на Форде.Робот перестал ездить.Я не знал что с машиной, но ребята с ВЕРКШТАТТА все сделали быстро.Гарантия на блок 6 месяцев.Я им очень Благодарен. Фаруху Привет!
Народ, посоветуйте хороший кузовной автосервис, в Москве. Нужен серьезный ремонт кузова, с восстановлением геометрии, и чтобы покрасили потом хорошо. Машина еще свежая, но ударили сильно, ремонту подлежит, хочу чтобы нормально сделали, но у официалов, уж больно много денег запросили. Может, кто подскажет ...
Ну не надо врать. Только вчера был в дилерском центре лада, и рядом с ними тойота, киа, хендай, везде унылая картина, никакой очереди за машинами, тишина. Спрашиваю у менеджера, ну как народ прёт, нет говорит, всё как обычно, только с кредитами прибавилось мороки, если раньше большенство машин продавалось ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве