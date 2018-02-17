17 февраля 2018, 14:30
Команда Формулы-1 Сергея Сироткина показала новый болид
Команда Williams представила в Лондоне обновленный болид для сезона 2018 года. Машина улучшила аэродинамику, а голову гонщика теперь защищает специальная надстройка Halo. В новом сезоне за британскую команду впервые будет выступать российский пилот Сергей Сироткин.
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Сергей Сироткин подписал контракт с Williams в январе 2018 года. Его главным соперником за место в команде был польский пилот Роберт Кубица. Поляк пока остался в запасе и будет помогать команде разработчиков дальше совершенствовать гоночные болиды. Первые предсезонные тестовые заезды на новой машине Сироткин проведет в Барселоне в конце февраля. А первый этап чемпионата Формулы-1 состоится в Австралии с 22 по 24 марта.
Сейчас Сергей Сироткин практически живет на базе команды. Общается с механиками и инженерами, изучает варианты настроек болида, много времени проводит за симулятором. По его словам, он максимально готов к новому сезону, хотя и очень волнуется. До попадания в команду Williams но два года провел в запасе в команде Renault.
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