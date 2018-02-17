17 февраля 2018, 14:30

Команда Формулы-1 Сергея Сироткина показала новый болид

Команда Williams представила в Лондоне обновленный болид для сезона 2018 года. Машина улучшила аэродинамику, а голову гонщика теперь защищает специальная надстройка Halo. В новом сезоне за британскую команду впервые будет выступать российский пилот Сергей Сироткин.
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Команда Формулы-1 Сергея Сироткина показала новый болид
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Главное внешнее изменение – новая система Halo, которая установлена над кокпитом и призвана защитить голову пилота. Но основные обновления, на первый взгляд, не заметны. Для работы над новым болидом, получившим индекс FW41, команда привлекла Бирка де Бира, специалиста по аэродинамике, который ранее трудился в Маранелло и Энстоуне. Благодаря новой аэродинамической концепции инженерам удалось значительно повысить эффективность шасси. Кроме того, новый болид оснастили модернизированной силовой установкой Mercedes, что потребовало пересмотреть компоновку машины.

Сергей Сироткин подписал контракт с Williams в январе 2018 года. Его главным соперником за место в команде был польский пилот Роберт Кубица. Поляк пока остался в запасе и будет помогать команде разработчиков дальше совершенствовать гоночные болиды. Первые предсезонные тестовые заезды на новой машине Сироткин проведет в Барселоне в конце февраля. А первый этап чемпионата Формулы-1 состоится в Австралии с 22 по 24 марта.

Сейчас Сергей Сироткин практически живет на базе команды. Общается с механиками и инженерами, изучает варианты настроек болида, много времени проводит за симулятором. По его словам, он максимально готов к новому сезону, хотя и очень волнуется. До попадания в команду Williams но два года провел в запасе в команде Renault.

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Команда Формулы-1 Сергея Сироткина показала новый болид
{{material_120866}}Главное внешнее изменение – новая система Halo, которая установлена над кокпитом и призвана защитить голову пилота. Но основные обновления, на первый взгляд, не заметны. Для работы над новым болидом, получившим индекс FW41, команда привлекла Бирка де Бира, специалиста по аэродинамике, который ранее трудился в Маранелло и Энстоуне. Благодаря новой аэродинамической концепции инженерам удалось значительно повысить эффективность шасси. Кроме того, новый болид оснастили модернизированной силовой установкой Mercedes, что потребовало пересмотреть компоновку машины.Сергей Сироткин подписал контракт с Williams в январе 2018 года. Его главным соперником за место в команде был польский пилот Роберт Кубица. Поляк пока остался в запасе и будет помогать команде разработчиков дальше совершенствовать гоночные болиды. Первые предсезонные тестовые заезды на новой машине Сироткин проведет в Барселоне в конце февраля. А первый этап чемпионата Формулы-1 состоится в Австралии с 22 по 24 марта.Сейчас Сергей Сироткин практически живет на базе команды. Общается с механиками и инженерами, изучает варианты настроек болида, много времени проводит за симулятором. По его словам, он максимально готов к новому сезону, хотя и очень волнуется. До попадания в команду Williams но два года провел в запасе в команде Renault.
2018-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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