17 июля 2017, 12:02
Команда российских студентов презентовала новый гоночный болид
Группа студентов Белгородского государственного технологического университета провела презентацию нового гоночного болида, который получил имя «StingrayG2». Премьера скоростного автомобиля состоялась 14 июля на конференции в БГТУ им. Шухова.
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Студенты потрудились на славу - в процессе создания «StingrayG2» были использованы технологии, которые группа планирует запатентовать. Максимальная скорость болида составляет 160 км/ч, а разгон до первой сотни равен не более 5 сек. Новинка собирается выступить на предстоящих этапах «Formula Student» в Италии, где ей придется соперничать с конкурентами из 12 стран мира.
Всего на создание модели было потрачено 15 тысяч долларов, но сам «StingrayG2» обошелся в 8 тысяч. В России стоимость новинки составит не более 479 044 рублей.
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