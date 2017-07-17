17 июля 2017, 12:02

Команда российских студентов презентовала новый гоночный болид

Группа студентов Белгородского государственного технологического университета провела презентацию нового гоночного болида, который получил имя «StingrayG2». Премьера скоростного автомобиля состоялась 14 июля на конференции в БГТУ им. Шухова.
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Стоит отметить, что это не первый гоночный болид, созданный усилиями студентов. Новинка, как говорит координатор проекта Антон Дикевич, является усовершенствованной версией прошлогоднего автомобиля. Совершенство достигается в деталях: взяв за основу уже существующую модель, студенты сделали ее легче, при этом добавив в конструкцию рамы новые элементы. Гоночный автомобиль получился с уменьшенным количеством труб, а корпус модели полностью состоит из углеводородного волокна. Юные таланты также сделали акцент на системе управления - ее работа стала более четкой.

Студенты потрудились на славу - в процессе создания «StingrayG2» были использованы технологии, которые группа планирует запатентовать. Максимальная скорость болида составляет 160 км/ч, а разгон до первой сотни равен не более 5 сек. Новинка собирается выступить на предстоящих этапах «Formula Student» в Италии, где ей придется соперничать с конкурентами из 12 стран мира.

Всего на создание модели было потрачено 15 тысяч долларов, но сам «StingrayG2» обошелся в 8 тысяч. В России стоимость новинки составит не более 479 044 рублей.

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Команда российских студентов презентовала новый гоночный болид
{{material_120082}}Стоит отметить, что это не первый гоночный болид, созданный усилиями студентов. Новинка, как говорит координатор проекта Антон Дикевич, является усовершенствованной версией прошлогоднего автомобиля. Совершенство достигается в деталях: взяв за основу уже существующую модель, студенты сделали ее легче, при этом добавив в конструкцию рамы новые элементы. Гоночный автомобиль получился с уменьшенным количеством труб, а корпус модели полностью состоит из углеводородного волокна. Юные таланты также сделали акцент на системе управления - ее работа стала более четкой.Студенты потрудились на славу - в процессе создания «StingrayG2» были использованы технологии, которые группа планирует запатентовать. Максимальная скорость болида составляет 160 км/ч, а разгон до первой сотни равен не более 5 сек. Новинка собирается выступить на предстоящих этапах «Formula Student» в Италии, где ей придется соперничать с конкурентами из 12 стран мира.Всего на создание модели было потрачено 15 тысяч долларов, но сам «StingrayG2» обошелся в 8 тысяч. В России стоимость новинки составит не более 479 044 рублей.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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