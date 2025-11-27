Неожиданная находка: поиски пикапа Toyota обернулись открытием старого Ford – что произошло на самом деле

27 ноября 2025, 20:22
Команда спасателей отправилась за Toyota Tundra, а нашла забытый Ford в овраге
Группа специалистов по эвакуации отправилась за внедорожником, упавшим в глубокий овраг. Их ждал сюрприз: на месте обнаружился еще один автомобиль. Как развивались события и что нашли спасатели, читайте в нашем материале. Неожиданные повороты и редкие находки – подробности внутри.
В мире внедорожных приключений происходят истории, которые удивляют даже бывалых спасателей. В этот раз команда Мэтта Off Road Recovery получила необычный вызов: необходимо было поднять пикап Toyota Tundra с восьмицилиндровым мотором, который сорвался с обрыва и скатился почти на триста метров вниз по крутому склону. Казалось бы, задача сложная, но вполне стандартная для профессионалов. Однако на месте их ждала неожиданная находка, которая добавила интриги в привычную работу.
Ранним утром, когда солнце только начало подниматься, команда спасателей во главе с Мэттом и их коллеги из другой бригады прибыли на место происшествия. Перед ними открылась картина настоящей катастрофы: на дне оврага лежал массивный пикап, а вокруг были разбросаны следы падения и обломки.
Однако, осматривая территорию, спасатели заметили нечто странное. Поодаль от основного места аварии, под слоем пыли и грязи, стоял еще один автомобиль, словно забытый много лет назад.
Подойдя ближе, они поняли, что перед ними старый «Форд», который, судя по всему, провел в этом овраге не один год. Его кузов был сильно потрепан временем, но механические узлы сохранились довольно хорошо. Никто из местных не мог вспомнить, как и когда эта машина оказалась в столь труднодоступном месте. Для команды это стало настоящим открытием: вместо одного автомобиля им предстояло эвакуировать сразу два, причем один из них имел историческую ценность.
Операция по эвакуации оказалась сложнее, чем ожидалось. Пикап Toyota Tundra застрял в густых зарослях, и для его спасения потребовалось специальное оборудование — лебедки, тросы и даже импровизированные мосты из подручных материалов. Работа заняла несколько часов, но в итоге пикап удалось извлечь на поверхность.
Затем спасатели переключились на «Форд». Несмотря на возраст и повреждения, его удалось аккуратно вытащить из оврага, не причинив дополнительного вреда.
Как сообщает autoevolution, подобные находки случаются нечасто. Для спасателей это был не просто рабочий день, а настоящее приключение с элементами детектива. Теперь старый «Форд» ждет реставрации. Эта история еще раз доказывает: даже в самых непростых условиях можно найти что-то уникальное и ценное.
