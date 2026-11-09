Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

9 ноября 2026, 11:03

Удивил ровным полом и ценой: как грузовой фургон Kia PV5 превратили в крутой кемпер

Удивил ровным полом и ценой: как грузовой фургон Kia PV5 превратили в крутой кемпер

Отказываются от газа ради батарей: как устроен новый электрический кемпер от Kia и сколько он стоит

Удивил ровным полом и ценой: как грузовой фургон Kia PV5 превратили в крутой кемпер

Австралийский проект меняет привычный взгляд на кемпинг. Компактный формат скрывает несколько важных технических решений. У машины есть ограничения, а планы уже обозначены. Рассказываем, чем эта версия отличается от привычных кемперов.

Австралийский проект меняет привычный взгляд на кемпинг. Компактный формат скрывает несколько важных технических решений. У машины есть ограничения, а планы уже обозначены. Рассказываем, чем эта версия отличается от привычных кемперов.

KombiLife Weekender построен на базе грузовой версии Kia PV5, компактного электрофургона первого коммерческого семейства Kia PBV. Для переоборудования выбрали длиннобазную версию с плоским полом: мебель расположили вдоль борта, оставив центральный проход для велосипедов и спортивных досок, включая сноуборды и серф-доски. Директор KombiLife Mark Kofahl объяснял выбор платформы ее плоским полом и вместительным салоном. Заявленный запас хода достигает 416 км (258 миль).

Бытовые приборы получают энергию от тяговой батареи, которая приводит фургон в движение. Вместо отдельной батареи для кемпингового оборудования KombiLife использует функцию V2L (vehicle-to-load) Kia PV5 с аккумулятором емкостью 71,2 кВт⋅ч. Это упрощает электрическую систему и сокращает количество дополнительного оборудования, но на стоянке заряд основной батареи расходуется.

Внутри Weekender мебель весит около 130 кг. Диван превращается в двуспальное место размером 190×120 см, а передние сиденья разворачиваются к зоне отдыха. Напротив установлен шкаф. Кухонный модуль выдвигается и оборудован двухзонной индукционной плитой; для приготовления пищи вместо газовых баллонов используют электричество от автомобиля. Холодильник объемом 30 литров подключен к 12-вольтовой цепи через преобразователь напряжения. По той же цепи работают освещение и вентиляторы.

Здесь пространство важнее привычного домашнего комфорта. Компоновка рассчитана на короткие поездки и перевозку спортивного инвентаря, а не на длительное автономное проживание.

Удивил ровным полом и ценой: как грузовой фургон Kia PV5 превратили в крутой кемпер
Фото: KombiLife

Запас воды ограничен 11-литровым контейнером с аккумуляторным краном; для мытья предусмотрен складной таз. Между мебелью оставлен проход для велосипедов и сноубордов, серф-доски также можно перевозить внутри. Потолок низкий, поэтому стоять в полный рост нельзя.

На ночь предусмотрен Utility Mode, или «режим полезности»: он поддерживает работу отопления и кондиционера, не включая другие энергоемкие системы. Фургон получил передний привод и электромотор мощностью около 120 кВт (от 161 до 163 л. с.); крутящий момент составляет 250 Н·м. Запас хода длиннобазного PV5 заявлен на уровне до 416 км по циклу WLTP. Это показатель базового фургона, до установки кемперного оборудования и внешней оснастки. Максимальная мощность DC-зарядки достигает 150 кВт. При использовании мощной зарядной станции зарядка с 10% до 80% занимает около 30 минут.

Снаружи установлены вседорожные шины Falken Wildpeak AT Trail размером 215/65 R16, защитная дуга и дополнительное освещение. В конструкцию встроен навес. Эти элементы подходят для грунтовых дорог и подъездов к кемпингам, но не меняют переднеприводную архитектуру PV5. Такой набор не превращает городской электрофургон в машину для серьезного бездорожья.

В 2027 году KombiLife планирует предложить подъемную крышу. Она должна добавить второе спальное место размером примерно 192×112 см и увеличить вместимость до четырех человек. Экземпляр с пробегом 4 448 км выставляли за 79 990 австралийских долларов, около 55,7-56 тысяч долларов США. Автомобиль уже продан. Эта сумма относится к конкретному переоборудованному Weekender, а не к базовой цене серийного PV5. Для сравнения, в Канаде базовый PV5 предлагался от 46 995 канадских долларов, а версия Plus от 49 095 канадских долларов до налогов и сборов. В Европе для отдельных версий называлась цена от 38 755 евро.

Упомянутые марки: KIA
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